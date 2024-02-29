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Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 12:23

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu: Türkiye akan kana son veriyor!

Rusya Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte geçtiğimiz yıllar içinde barış diplomasisini başarılı bir şekilde yürüten Türkiye, attığı adımlarla konuşulmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşında arabuluculuk rolünü üstlenen, İsrail'in Gazze katliamında ise ateşkes çağrılarını yinelen Türkiye bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarıyla konuşuldu.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu: Türkiye akan kana son veriyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajla konuşuluyor. Son yıllarda Rusya Ukrayna savaşının barışla sonlanması için sayısız diplomatik girişimde bulunan, arabuluculuk rolünü ise başarılı bir şekilde üstlenen Türkiye, barışın sağlanması için çaba sarfetmeyi sürdürüyor.

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu: Türkiye akan kana son veriyor!

Dün yayınlanan mesajda, barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inancını vurgulayan Erdoğan, "Gayretlerimizle tesis edilen ve uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz Girişimi de gündemimizdeki yerini koruyor. Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız. Bu vesileyle ortak coğrafyamız Balkanlar'da, Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreciyle hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum." sözlerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu: Türkiye akan kana son veriyor!

"TÜRKİYE BARIŞ DİPLOMASİSİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Başkan Erdoğan'ın aralıksız sürdürdüğü barış girişimleri ise dünya medyasında geniş yankı buldu. Türkiye akan kana son vermek için pek çok girişimde bulunduğunun altını çizen Kviv Independent, "Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapmayı teklif ediyor" başlıklı haberinde "Hem Moskova hem de Kiev ile yakın bağlarını sürdüren Ankara, kendisini savaşta arabulucu olarak konumlandırmayı sürdürüyor" yorumuna yer verdi.

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu: Türkiye akan kana son veriyor!

"ERDOĞAN ADİL ÇÖZÜM DİYOR"

Independent, "Erdoğan, Ukrayna'daki savaşa 'adil ve kalıcı çözüm' çağrısında bulundu" başlığını attığı haberinde Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlara geniş yer ayırdı.

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu: Türkiye akan kana son veriyor!

CNN Yunanistan, "Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya diplomasiye şans verme çağrısı" başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın "Savaşı adil ve kalıcı bir barışla sona erdirmek için diplomasi ve diyaloga şans verilmesi gerektiği görüşünü savunuyorum. Bu hedefe ulaşmak için tüm diplomatik kanalların azami ölçüde kullanılması son derece önemlidir" ifadelerinin altını çizdi.

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