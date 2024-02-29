Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
12:23
Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu: Türkiye akan kana son veriyor!
Rusya Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte geçtiğimiz yıllar içinde barış diplomasisini başarılı bir şekilde yürüten Türkiye, attığı adımlarla konuşulmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşında arabuluculuk rolünü üstlenen, İsrail'in Gazze katliamında ise ateşkes çağrılarını yinelen Türkiye bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarıyla konuşuldu.