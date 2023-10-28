Giriş Tarihi: 28.10.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 13:22

BBC İsrail’i aklamaya devam ediyor: Batı medyasının ikiyüzlülüğü akılalmaz boyuta ulaştı, Hamas Sözcüsü canlı yayını terk etti!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail Gazze katliamında dün gece saldırılarının en büyüğünü gerçekleştirdi. Gece boyunca 150'den fazla noktayı bombalayan İsrail, 7 Ekim'den bu yana katlettiği 7 bini aşkın Filistinli sivilin yanına, henüz sayısı dahi belli olmayan yüzlerce masum sivili daha ekledi. Çocukları bebekleri katleden ve hiçbir şekilde geri adım atmayan İsrail'in insanlık ve savaş suçları, ana akım Batı medyasında görmezden gelinirken İngiliz BBC yine şaşırtmadı. İsrail'in sivil katliamına hiçbir soru yöneltilmezken Hamas Sözcüsü'yle yapılan bir röportaj ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serdi.