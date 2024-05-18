İsrail katliamcıları birbirine girdi! Savaş kabinesinde kriz: İşgal yıllarca devam edecek!

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Yaşamını yitiren Filistinlinin kimliği İslam Khamayşeh olarak açıklandı. Yaralıların İbn-i Sina Hastanesi ve Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.