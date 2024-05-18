Giriş Tarihi: 18.05.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
13:23
İsrail katliamcıları birbirine girdi! Savaş kabinesinde kriz: İşgal yıllarca devam edecek!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze katliamında ateşkes sağlanamıyor. İşgalin sınırlarını genişleten, Refah'a sıkıştırdığı sivilleri her geçen gün daha da çaresiz bırakan İsrail güçleri, diğer yandan da işgale yönelik kendi içinde kriz yaşıyor. Ülke basınına yansıyan haberlere savaş kabinesinde süren gerilim zirveye ulaştı. İşte Gazze işgalinde tüm gelişmeler…