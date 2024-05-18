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Giriş Tarihi: 18.05.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 13:23

İsrail katliamcıları birbirine girdi! Savaş kabinesinde kriz: İşgal yıllarca devam edecek!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze katliamında ateşkes sağlanamıyor. İşgalin sınırlarını genişleten, Refah'a sıkıştırdığı sivilleri her geçen gün daha da çaresiz bırakan İsrail güçleri, diğer yandan da işgale yönelik kendi içinde kriz yaşıyor. Ülke basınına yansıyan haberlere savaş kabinesinde süren gerilim zirveye ulaştı. İşte Gazze işgalinde tüm gelişmeler…

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İsrail katliamcıları birbirine girdi! Savaş kabinesinde kriz: İşgal yıllarca devam edecek!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgali sürerken Filistin halkına uygulanan zulüm bitmek bilmiyor. Tek kurtarılmış bölge olarak görülen Refah sınır kentinin işgalinin ardından bölgedeki sivillere ölüm yağdıran İsrail ordusu geçtiğimiz gece boyunca saldırılarını sürdürdü.

İsrail katliamcıları birbirine girdi! Savaş kabinesinde kriz: İşgal yıllarca devam edecek!

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde silahlı direniş gruplarının da bulunduğu Cenin'e savaş uçağıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

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İsrail katliamcıları birbirine girdi! Savaş kabinesinde kriz: İşgal yıllarca devam edecek!

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Yaşamını yitiren Filistinlinin kimliği İslam Khamayşeh olarak açıklandı. Yaralıların İbn-i Sina Hastanesi ve Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail katliamcıları birbirine girdi! Savaş kabinesinde kriz: İşgal yıllarca devam edecek!

KASSAM TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 10 gün içinde Gazze Şeridi'ndeki çeşitli çatışma noktalarında İsrail ordusuna ait 100 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 224. gününde açıklamalarda bulundu. Ebu Ubeyde, "Son 10 gün içinde Kassam mensupları, savaşın tüm cephelerinde Siyonistlere ait tanklar, personel taşıyıcılar ve buldozerler dahil olmak üzere 100 farklı askeri aracı hedef aldı." dedi.

İsrail katliamcıları birbirine girdi! Savaş kabinesinde kriz: İşgal yıllarca devam edecek!

İsrail askerlerinin girdikleri tüm bölgelerde büyük kayıplar verdiğini ve kayıplarını ilan etme fırsatı dahi bulamadıklarını vurgulayan Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda da İsrail güçlerine ağır darbeler indirdiğinin altını çizdi.

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