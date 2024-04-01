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Giriş Tarihi: 01.04.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 09:37

İsrail, Şifa Hastanesi’nin tamamını yıkarak çekildi! Geride onlarca ölü bıraktı

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran; çocuk, yaşlı kadın ayırt etmeden binlerce masum insanı katleden İsrail ordusu, Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra tamamını yıkarak çekildi. Şifa Hastanesinde ve hastaneyi çevreleyen sokaklarda onlarca ölü bulunduğunu aktaran görgü tanıkları, İsrail askerlerinin geçici mezarlıkları bile yıktığını ve cesetleri çıkarıp hastanenin farklı bölgelerine attığını anlattı.

AA
İsrail, Şifa Hastanesi’nin tamamını yıkarak çekildi! Geride onlarca ölü bıraktı

Katil İsrail ordusu, Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak ve geride onlarca ölü bırakarak çekildi. İsrail güçlerinin tüm tıbbi ekipmanları imha ettiği belirtilirken, hastanenin mevcut dönemde yeniden çalışmaya başlamasının zor olduğu ifade edildi.

İsrail, Şifa Hastanesi’nin tamamını yıkarak çekildi! Geride onlarca ölü bıraktı

Görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini belirtti.

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İsrail, Şifa Hastanesi’nin tamamını yıkarak çekildi! Geride onlarca ölü bıraktı

TÜM TIBBİ MALZEMELER İMHA EDİLDİ

İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını aktaran görgü tanıkları, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin ayrıca böbrek, doğumhane, morg, kanser ve yanık bölümlerini yaktığını, poliklinik binasını da yıktığını ifade etti.

İsrail, Şifa Hastanesi’nin tamamını yıkarak çekildi! Geride onlarca ölü bıraktı

GEÇİCİ MEZARLIĞI BİLE YIKTILAR

Şifa Hastanesinde ve hastaneyi çevreleyen Ömer El-Muhtar, İzzeddin el-Kassam, Ebu Hasira, Bekir ve Habbuş sokaklarında onlarca ölü bulunduğunu belirten görgü tanıkları, ordunun, Filistinlilerin Şifa Hastanesinde kurduğu geçici mezarlığı yıktığını, cesetleri çıkarıp hastanenin farklı bölgelerine attığını anlattı.

İsrail, Şifa Hastanesi’nin tamamını yıkarak çekildi! Geride onlarca ölü bıraktı

Filistinli sağlık yetkilileri de hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını ve mevcut dönemde yeniden çalışmaya başlamanın zor olduğunu söyledi.

Sağlık yetkilileri, ordunun, hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım odalarını da imha ettiğini dile getirdi.

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