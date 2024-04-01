Giriş Tarihi: 01.04.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
09:37
İsrail, Şifa Hastanesi’nin tamamını yıkarak çekildi! Geride onlarca ölü bıraktı
7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran; çocuk, yaşlı kadın ayırt etmeden binlerce masum insanı katleden İsrail ordusu, Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra tamamını yıkarak çekildi. Şifa Hastanesinde ve hastaneyi çevreleyen sokaklarda onlarca ölü bulunduğunu aktaran görgü tanıkları, İsrail askerlerinin geçici mezarlıkları bile yıktığını ve cesetleri çıkarıp hastanenin farklı bölgelerine attığını anlattı.