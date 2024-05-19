İsrail’de ’Gazze krizi’ büyüyor! Savaş kabinesi üyesi Gantz’dan Netanyahu’ya tehdit: 8 Haziran’a kadar...

GAZZE SALDIRILARINDAKİ TUTUMU ELEŞTİRDİ

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Gantz, "Kişisel ve siyasi düşünceler İsrail'in ulusal güvenliğinin en kutsal noktasına nüfuz etmeye başladı. Küçük bir azınlık İsrail gemisinin kaptan köşkünü ele geçirdi ve onu kayalıklara doğru sürüklüyor" dedi.