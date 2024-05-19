Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
12:10
İsrail'de 'Gazze krizi' büyüyor! Savaş kabinesi üyesi Gantz'dan Netanyahu'ya tehdit: 8 Haziran'a kadar...
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirdi. Netanyahu'ya seslenen Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran'a kadar Gazze Şeridi'nde devam eden savaş için 6 maddelik bir plan oluşturmasını talep ederken, aksi takdirde Ulusal Birlik partisini acil durum hükümetinden çekeceğini söyledi.