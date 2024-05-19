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Haberler Galeri İsrail'de 'Gazze krizi' büyüyor! Savaş kabinesi üyesi Gantz'dan Netanyahu'ya tehdit: 8 Haziran'a kadar...
Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 12:10

İsrail'de 'Gazze krizi' büyüyor! Savaş kabinesi üyesi Gantz'dan Netanyahu'ya tehdit: 8 Haziran'a kadar...

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirdi. Netanyahu'ya seslenen Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran'a kadar Gazze Şeridi'nde devam eden savaş için 6 maddelik bir plan oluşturmasını talep ederken, aksi takdirde Ulusal Birlik partisini acil durum hükümetinden çekeceğini söyledi.

İsrail’de ’Gazze krizi’ büyüyor! Savaş kabinesi üyesi Gantz’dan Netanyahu’ya tehdit: 8 Haziran’a kadar...

İsrail'de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan savaş sonrası plan talep etti.

İsrail’de ’Gazze krizi’ büyüyor! Savaş kabinesi üyesi Gantz’dan Netanyahu’ya tehdit: 8 Haziran’a kadar...

NETANYAHU'YA TEHDİT: 8 HAZİRAN'A KADAR…

Netanyahu'dan Hamas'la savaştan sonra bölgeyi kimin yöneteceğini de içeren, üzerinde anlaşılmış bir plana bağlı kalmasını isteyen Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran'a kadar 6 maddelik plan oluşturması çağrısı yaptı.

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İsrail’de ’Gazze krizi’ büyüyor! Savaş kabinesi üyesi Gantz’dan Netanyahu’ya tehdit: 8 Haziran’a kadar...

Gantz, beklentilerinin karşılanmaması durumunda Ulusal Birlik partisini muhafazakar Başbakan Netanyahu'nun genişletilmiş acil durum hükümetinden çekeceğini söyledi.

İsrail’de ’Gazze krizi’ büyüyor! Savaş kabinesi üyesi Gantz’dan Netanyahu’ya tehdit: 8 Haziran’a kadar...

GAZZE SALDIRILARINDAKİ TUTUMU ELEŞTİRDİ

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Gantz, "Kişisel ve siyasi düşünceler İsrail'in ulusal güvenliğinin en kutsal noktasına nüfuz etmeye başladı. Küçük bir azınlık İsrail gemisinin kaptan köşkünü ele geçirdi ve onu kayalıklara doğru sürüklüyor" dedi.

İsrail’de ’Gazze krizi’ büyüyor! Savaş kabinesi üyesi Gantz’dan Netanyahu’ya tehdit: 8 Haziran’a kadar...

Gantz, önerdiği 6 maddelik planın Gazze için geçici bir ABD-Avrupa-Arap-Filistin sivil yönetim sistemini içerdiğini söyledi.

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