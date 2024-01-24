Giriş Tarihi: 24.01.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
16:26
İsrailli Bakan iğrenç tehdidini yineledi! Gazze katliamında kan donduran sözler: Nükleer bomba hala masada!
İsrail'in Hamas bahanesiyle başlattığı Gazze katliamında ölen Filistinli sivilleri sayısı 26 bine dayandı. Aman vermeden acımasız saldırılarına devam eden İsrail'de soykırımı destekleyen yeni bir açıklama aşırı sağcı bakan Amichai Eliyahu'dan geldi. Ekim ayında Gazze'ye nükleer bomba atılması gerektiğini savunan Eliyahu, iğrenç tehdidini bir kez daha dile getirdi.