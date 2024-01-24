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Haberler Galeri İsrailli Bakan iğrenç tehdidini yineledi! Gazze katliamında kan donduran sözler: Nükleer bomba hala masada!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 16:26

İsrailli Bakan iğrenç tehdidini yineledi! Gazze katliamında kan donduran sözler: Nükleer bomba hala masada!

İsrail'in Hamas bahanesiyle başlattığı Gazze katliamında ölen Filistinli sivilleri sayısı 26 bine dayandı. Aman vermeden acımasız saldırılarına devam eden İsrail'de soykırımı destekleyen yeni bir açıklama aşırı sağcı bakan Amichai Eliyahu'dan geldi. Ekim ayında Gazze'ye nükleer bomba atılması gerektiğini savunan Eliyahu, iğrenç tehdidini bir kez daha dile getirdi.

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İsrailli Bakan iğrenç tehdidini yineledi! Gazze katliamında kan donduran sözler: Nükleer bomba hala masada!

İsrail Gazze'de insanlık tarihinin en kanlı soykırımlarından birine imza atıyor. 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 26 bine yakın Filistinli sivilin canına kıyan İsrail'de katliama yönelik destek veren ifadeler de devam ediyor.

İsrailli Bakan iğrenç tehdidini yineledi! Gazze katliamında kan donduran sözler: Nükleer bomba hala masada!

Son olarak aşırı sağcı Bakan Amichai Eliyahu, insanlık dışı sözlerine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz aylarda, Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza atmıştı.

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İsrailli Bakan iğrenç tehdidini yineledi! Gazze katliamında kan donduran sözler: Nükleer bomba hala masada!

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savunmuştu.

İsrailli Bakan iğrenç tehdidini yineledi! Gazze katliamında kan donduran sözler: Nükleer bomba hala masada!

Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istemiş, Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı." cevabını vermişti.

İsrailli Bakan iğrenç tehdidini yineledi! Gazze katliamında kan donduran sözler: Nükleer bomba hala masada!

Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri." ifadelerini kullanmıştı.

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