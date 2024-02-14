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Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:51

İşte İsrail’in toplu imha planı! 1.4 milyon Gazzeli için harekete geçtiler: Auschwitz’den de beter!

Gazze'de giriştiği soykırıma 7 Ekim'den bu yana devam eden işgalci İsrail, öldürmediği sivillleri de göçe zorluyor. Gazze'yi tamamen boşaltmak için tüm sivilleri vatanlarından süren Siyonist İsrail, "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği sınır kenti Refah'a da kara saldırısı hazırlığında. Son olarak vatanlarında çaresiz kalan 1.4 milyon sivilin, toplama kampı sistemiyle küçük bir alana hapsedilme planı olduğu ortaya çıktı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
İşte İsrail’in toplu imha planı! 1.4 milyon Gazzeli için harekete geçtiler: Auschwitz’den de beter!

İsrail, Gazze işgalinde kan donduran bir planla ortaya çıktı. Siyonist İsrail güçleri, Gazze'de saldırıları boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ederek yaklaşık 1,4 milyon Filistinliyi göçe zorladığı Refah kentini, karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

İşte İsrail’in toplu imha planı! 1.4 milyon Gazzeli için harekete geçtiler: Auschwitz’den de beter!

Tel Aviv hükümeti, Refah'a saldırma niyetini açıklamasının ardından uluslararası toplum ve Arap ülkelerinden gelen tepki ve uyarılar üzerine yerinden edilmiş yüzbinlerce insanın şehri terk etmesi için güvenli bir geçiş koridoru sağlanacağını iddia etti.

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İşte İsrail’in toplu imha planı! 1.4 milyon Gazzeli için harekete geçtiler: Auschwitz’den de beter!

1,4 MİLYON SİVİL O BÖLGEYE SÜRÜLÜYOR

İsrail basınına göre, Refah'taki yerinden edilmiş yaklaşık 1 buçuk milyon Filistinli bölgenin batısında bulunan ve güvenli bölge olduğu iddia edilen Mavasi'ye göçe zorlanacak.

İşte İsrail’in toplu imha planı! 1.4 milyon Gazzeli için harekete geçtiler: Auschwitz’den de beter!

İsrail hükümeti ise Refah'tan zorla çıkarmayı planladığı Filistinlileri yönlendireceği bölge hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İşte İsrail’in toplu imha planı! 1.4 milyon Gazzeli için harekete geçtiler: Auschwitz’den de beter!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Şubat'ta Amerikan ABC News kanalına verdiği ve bazı bölümleri yayınlanan röportajda, olası bir kara saldırısı öncesinde Refah'ta yerlerinden edilmiş yüzbinlerce Filistinliye "güvenli geçiş" sağlanacağını iddia etti.

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