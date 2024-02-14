İşte İsrail’in toplu imha planı! 1.4 milyon Gazzeli için harekete geçtiler: Auschwitz’den de beter!

Tel Aviv hükümeti, Refah'a saldırma niyetini açıklamasının ardından uluslararası toplum ve Arap ülkelerinden gelen tepki ve uyarılar üzerine yerinden edilmiş yüzbinlerce insanın şehri terk etmesi için güvenli bir geçiş koridoru sağlanacağını iddia etti.