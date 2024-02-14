Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
09:51
İşte İsrail’in toplu imha planı! 1.4 milyon Gazzeli için harekete geçtiler: Auschwitz’den de beter!
Gazze'de giriştiği soykırıma 7 Ekim'den bu yana devam eden işgalci İsrail, öldürmediği sivillleri de göçe zorluyor. Gazze'yi tamamen boşaltmak için tüm sivilleri vatanlarından süren Siyonist İsrail, "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği sınır kenti Refah'a da kara saldırısı hazırlığında. Son olarak vatanlarında çaresiz kalan 1.4 milyon sivilin, toplama kampı sistemiyle küçük bir alana hapsedilme planı olduğu ortaya çıktı.