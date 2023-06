Giriş Tarihi: 22.06.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:28

Kaderin böylesi: Tarih tekerrür edecek mi? Titan yolcularından biri ile ilgili ilginç tesadüf

Titanik denizaltısındaki oksijenin bitmesine çok az zaman kalmışken New York Times'ın ortaya çıkardığı gerçek şaşırttı. ABD menşeili gazetenin iddiasına göre şu an Titan denizaltında kayıp olan OceanGate'in CEO'su Stockton Rush'ın eşinin büyük ataları Titanik'te hayatını kaybetmiş. Söz konusu çift, Titanik'in Hollywood yapımı filminde akılda kalıcı bir şekilde sahnelenmişti.