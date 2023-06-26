Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz!
Giriş Tarihi: 26.06.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 09:10

LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz!

LGBT terörü açık açık hedefini belli etti. Küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörünün korkunç boyutu New York'ta gerçekleştirilen gösteride ortaya serildi. Okulların içine kadar giren ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau gibi isimler tarafından da desteklenen küçük yaştaki çocukların LGBT'li olabileceği iddiaları yetmezmiş gibi pedofiliyi de normalleştirmek için düğmeye basılmıştı. New York'ta düzenlenen gösteride ise LGBT terörünün açık açık çocukları hedef aldığı gözler önüne serildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz!

LGBT terörü, gerçek yüzünü New York sokaklarında bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz günlerde tekrar dolaşıma giren TEDx konuşmacısı Mirjam Heine'in "Duygularımızdan biz sorumlu değiliz, pedofillere saygı gösterin. Pedofilliğin cinsel tercih olduğunu kabul etmeliyiz." diyerek pedofiliyi meşru göstermeye çalıştığı video sonrası New York sokaklarında atılan iğrenç sloganlar da LGBT terörünün gerçek hedefini gözler önüne serdi.

LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz!

Sapkın topluluk New York'ta gerçekleştirdikleri sözde 'Onur Yürüyüşü' gösterilerinde hedeflerinin ne olduğunu açık açık belli etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz!

"BURADAYIZ, ÇOCUKLARINIZ İÇİN GELİYORUZ"

Sapkın görüşlerini dayatma temelli skandal gösterileri ile ahlaki yozlaşmayı ortaya koyan LGBT'liler New York sokaklarında "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" sloganları attı.

LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: "Çocuklarınız için geliyoruz!" | Video

LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz!

İğrenç kostümler ile teşhirciliğin zirve yaptığı skandal eylemlerde atılan bu sloganın 'Bir şaka' olduğu iddia edildi, üstelik tepkilerin de yersiz olduğu söylendi.

LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz!

'ATEŞİ KÖRÜKLÜYOR'

Çocukları açık açık hedef alan sapkınlığın son örneği olan gösterilerin tepki çektiğini yazan New York Post'a konuşan bazı isimler 'Şaka için doğru zaman olmadığını bu sözlerin ateşi körüklediğini' ifade etti.

SON DAKİKA