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Giriş Tarihi: 07.12.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 13:00

Teröristlerde kara harekatı korkusu! Washington Post skandalı yazdı: ABD'den YPG/PKK'ya kalkan...

Türkiye'nin terör yuvalarına karşı başlattığı Pençe Kılıç Harekatının ardından, olası kara harekatı dünyanın gündeminden düşmüyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu SDG'ye her fırsatta desteğini dile getiren ABD'nin önde gelen yayın organlarından Washington Post'ta skandal bir haber yer aldı. Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan haberde ABD'li yetkililerin sözlerine yer verildi.

Teröristlerde kara harekatı korkusu! Washington Post skandalı yazdı: ABD’den YPG/PKK’ya kalkan...

Türkiye'nin olası kara harekatı YPG/PKK'da paniğe neden olurken terör örgütünün elebaşları ABD'ye adeta yalvarmış ve yardım dilenmişti. Son olarak ABD'li Washington Post, terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e bir köşe ayırmıştı. Bugünkü haberinde ise üç ABD'li yetkilinin açıklamalarına yer verdi. 'ABD askerleri Türkiye'ye rağmen Suriye'deki devriyelerini genişletecek' başlıklı haberde yetkililerin skandal ifadeleri yer aldı.

Teröristlerde kara harekatı korkusu! Washington Post skandalı yazdı: ABD’den YPG/PKK’ya kalkan...

Geçtiğimiz günlerde Washington Post, MAzlum Kobani Adlı Ferhat Abdi Şahin'in "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yeni bir yazısını yayılmadı.

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Teröristlerde kara harekatı korkusu! Washington Post skandalı yazdı: ABD’den YPG/PKK’ya kalkan...

ABD'den destek isteyen terörist skandal cümleler kurarak "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki pek çok meslektaşıma suikast düzenlendi" şeklinde açıklamalara yer verdi.

Teröristlerde kara harekatı korkusu! Washington Post skandalı yazdı: ABD’den YPG/PKK’ya kalkan...

Yazısında kara harekatı paniğinin açıkça görüldüğü terörist, "Böyle bir saldırının sonuçlarının ne olacağını çok iyi biliyoruz; çünkü Türkiye bunu daha önce de yaptı" dedi.

Teröristlerde kara harekatı korkusu! Washington Post skandalı yazdı: ABD’den YPG/PKK’ya kalkan...

Uluslararası topluma seslenerek "Türkiye'yi durdurun" diyen Kobani, somut adımların azaltılmasını istedi.

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