Giriş Tarihi: 07.12.2022 12:51
Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
13:00
Teröristlerde kara harekatı korkusu! Washington Post skandalı yazdı: ABD'den YPG/PKK'ya kalkan...
Türkiye'nin terör yuvalarına karşı başlattığı Pençe Kılıç Harekatının ardından, olası kara harekatı dünyanın gündeminden düşmüyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu SDG'ye her fırsatta desteğini dile getiren ABD'nin önde gelen yayın organlarından Washington Post'ta skandal bir haber yer aldı. Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan haberde ABD'li yetkililerin sözlerine yer verildi.