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Haberler Galeri Tüm dünyanın tek yorumu: "Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri" 'Merkez üssü' değil 'Hat üssü' Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı...
Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 11:25

Tüm dünyanın tek yorumu: "Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri" 'Merkez üssü' değil 'Hat üssü' Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı...

Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. 7.7'lik Kahramanmaraş Pazarcık depremi ve 9 saat arayla 7.6'lık Elbistan depremi 10 ilde hasar bıraktı. Depremin etki alanının büyüklüğü tüm dünyadan uzmanları hayrete düşürdü. Uzmanlardan depremin 'Merkez üssü' değil 'Hat üssü olduğu açıklamaları gelirken tüm dünyanın depreme ilişkin tek yorumu "Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri" oldu.

Tüm dünyanın tek yorumu: Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri ’Merkez üssü’ değil ’Hat üssü’ Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı...

7.7'lik Kahramanmaraş Pazarcık depreminin 9 saat arayla 7.6'lık Elbistan depremi tüm dünyanın gündemine oturdu. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürerken dünya genelinde uzmanlardan peş peşe açıklamaların geliyor. Tüm dünyanın "Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri" dediği depreme ilişkin merak edilen sorular yanıtladı.

Tüm dünyanın tek yorumu: Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri ’Merkez üssü’ değil ’Hat üssü’ Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı...

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN

CNN International'ın uzmanlara dayandırdığı haberinde, iki geniş ölçekli tektonik tabakanın birleşim noktasında yer alan bölgede meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyanın en büyüklerinden olduğu kaydedildi.

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Tüm dünyanın tek yorumu: Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri ’Merkez üssü’ değil ’Hat üssü’ Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı...

Türkiye'nin, tektonik tabakaların birleştiği bölgede yer alması sebebiyle güçlü depremlere yabancı olmadığı belirtilen haberde, son 25 yılda ülkede 7 ve üstü büyüklüğünde yedi depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Tüm dünyanın tek yorumu: Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri ’Merkez üssü’ değil ’Hat üssü’ Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı...

BÖLGENİN HAFIZASINDA KALAN EN BÜYÜK DEPREM

CNN'e konuşan Georgia Teknik Üniversitesinden Karl Lang, bölgenin sismik hareketlere çok yatkın olduğunu söyleyerek, "Çok geniş çaplı bir fay hattı var. Ancak bu deprem, bölgenin yaşadığı ve hafızasında kalan en büyük deprem." dedi.

Tüm dünyanın tek yorumu: Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri ’Merkez üssü’ değil ’Hat üssü’ Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı...

Lang, sarsıntının şiddetinin birçok etkene bağlı olduğunu, depremin yüzeye yakın bir noktada meydana gelmesinin etkilerini daha yıkıcı hale getirdiğini dile getirdi.

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