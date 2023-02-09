Tüm dünyanın tek yorumu: "Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri" 'Merkez üssü' değil 'Hat üssü' Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı...

BÖLGENİN HAFIZASINDA KALAN EN BÜYÜK DEPREM

CNN'e konuşan Georgia Teknik Üniversitesinden Karl Lang, bölgenin sismik hareketlere çok yatkın olduğunu söyleyerek, "Çok geniş çaplı bir fay hattı var. Ancak bu deprem, bölgenin yaşadığı ve hafızasında kalan en büyük deprem." dedi.