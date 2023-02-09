Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:22
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
11:25
Tüm dünyanın tek yorumu: "Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri" 'Merkez üssü' değil 'Hat üssü' Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı...
Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. 7.7'lik Kahramanmaraş Pazarcık depremi ve 9 saat arayla 7.6'lık Elbistan depremi 10 ilde hasar bıraktı. Depremin etki alanının büyüklüğü tüm dünyadan uzmanları hayrete düşürdü. Uzmanlardan depremin 'Merkez üssü' değil 'Hat üssü olduğu açıklamaları gelirken tüm dünyanın depreme ilişkin tek yorumu "Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri" oldu.