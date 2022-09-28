Giriş Tarihi: 28.09.2022 10:04
Güncelleme Tarihi: 28.09.2022
10:26
Yunanistan'ın uykularını kaçırdı! Ege adalarındaki tahrik sonrası gözleri Türkiye'de...
Yunanistan'ın hukuka aykırı bir biçimde Ege'deki adalara zırhlı araç sevk ettiğinin gözler önüne serilmesinin ardından Yunanistan'da panik yaşandı. Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması sonrası Türkiye ABD ve Yunanistan'a nota göndermişti. Pentagon'dan yapılan açıklamada "Orada ABD tarafından gerçekleştirilen herhangi bir tatbikattan haberdar değilim." yanıtı gelmişti. Bu açıklamaların yankıları sürerken Yunanistan ise bugün gerçekleşecek olan MGK'ya kilitlendi...