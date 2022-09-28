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Haberler Galeri Yunanistan'ın uykularını kaçırdı! Ege adalarındaki tahrik sonrası gözleri Türkiye'de...
Giriş Tarihi: 28.09.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 10:26

Yunanistan'ın uykularını kaçırdı! Ege adalarındaki tahrik sonrası gözleri Türkiye'de...

Yunanistan'ın hukuka aykırı bir biçimde Ege'deki adalara zırhlı araç sevk ettiğinin gözler önüne serilmesinin ardından Yunanistan'da panik yaşandı. Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması sonrası Türkiye ABD ve Yunanistan'a nota göndermişti. Pentagon'dan yapılan açıklamada "Orada ABD tarafından gerçekleştirilen herhangi bir tatbikattan haberdar değilim." yanıtı gelmişti. Bu açıklamaların yankıları sürerken Yunanistan ise bugün gerçekleşecek olan MGK'ya kilitlendi...

Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Ege adalarındaki tahrik sonrası gözleri Türkiye’de...

Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarını ABD menşeli zırhlı araçları konuşlandırması sonrası Türkiye iki ülkeye nota vermişti. Yunanistan'dan bu ihlallere son vermesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istenirken Washington'dan ise gerekli tedbirlerin alınması istenmişti. Yunanistan yaşanan gelişmeler sonrası panikledi, gözlerini MGK'ya çevirdi...

Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Ege adalarındaki tahrik sonrası gözleri Türkiye’de...

TÜRKİYE'DEN NOTA!

Yunanistan'ın hukuka aykırı bir biçimde Ege'deki adalara zırhlı araç sevk ettiği anların ortaya çıkması üzerine Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına ABD menşeli zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

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Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Ege adalarındaki tahrik sonrası gözleri Türkiye’de...

GAYRİ ASKERİ STATÜYÜ SAĞLA: Dışişleri'ne çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Hristodulos Lazaris'ten adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayri askeri statüyü ihya etmesi istendi.

Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Ege adalarındaki tahrik sonrası gözleri Türkiye’de...

ABD'YE NOTA: Türkiye, ABD'ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.

Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Ege adalarındaki tahrik sonrası gözleri Türkiye’de...

Türkiye'nin haklı itirazının ardından Yunanistan'da panik yaşanıyor. Ülke basınında yer alan haberelerin gündem maddesi bugün gerçekleşecek olan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı...

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