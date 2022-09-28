Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Ege adalarındaki tahrik sonrası gözleri Türkiye’de...

Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarını ABD menşeli zırhlı araçları konuşlandırması sonrası Türkiye iki ülkeye nota vermişti. Yunanistan'dan bu ihlallere son vermesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istenirken Washington'dan ise gerekli tedbirlerin alınması istenmişti. Yunanistan yaşanan gelişmeler sonrası panikledi, gözlerini MGK'ya çevirdi...