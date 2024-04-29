Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: Gözler Meclis'te! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:20

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: Gözler Meclis'te! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların maaşlarından, emekli aylıklarına ve ikramiyelerine kadar birçok konuda belirleyici rol oynayan 3600 ek gösterge için araştırımlar başladı. 7 Dönem Toplu Sözleşmeyle kayıt altına alınan ve birinci dereceye gelen kamu çalışanları tarafından bir hayli heyecanla beklenen ek gösterge için açıklamalar gelmeye başladı. Vedat Işıkhan tarafından " en kısa sürede hayat geçirileceği" söylenen ek gösterge çalışmaları için Meclis'ten gelecek karar bekleniyor. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ek gösterge düzenlemesinin de kabul edileceği ön görülüyor. 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu? İşte detaylar

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

Torba Yasa maddelerinin Meclis'te görüşülmeye başlamasının ardından 3600 ek gösterge için Meclis'ten çıkacak karar bekleniyor. Son çıkan düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri yararlanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı? İşte detaylar

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi;

"Geçtiğimiz yıl yaptığımız 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesiyle ek göstergelerini yeniden belirlenmesini sağlamıştık. 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. Bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Çalışma Meclisimizin çalışma hayatının gelecek yüzyılı temalı 13. toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

SON DAKİKA