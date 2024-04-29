3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
09:20
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların maaşlarından, emekli aylıklarına ve ikramiyelerine kadar birçok konuda belirleyici rol oynayan 3600 ek gösterge için araştırımlar başladı. 7 Dönem Toplu Sözleşmeyle kayıt altına alınan ve birinci dereceye gelen kamu çalışanları tarafından bir hayli heyecanla beklenen ek gösterge için açıklamalar gelmeye başladı. Vedat Işıkhan tarafından " en kısa sürede hayat geçirileceği" söylenen ek gösterge çalışmaları için Meclis'ten gelecek karar bekleniyor. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ek gösterge düzenlemesinin de kabul edileceği ön görülüyor. 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu? İşte detaylar