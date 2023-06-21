Bakan Uraloğlu tarih verdi! Milli hızlı tren geliyor...

16 farklı ülkeden 200'ün üzerinde yerli ve yabancıların katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Burada konuşan yapan Bakan Uraloğlu, 2003-2023 yılları arasında Türkiye'de demiryollarında ciddi yatırım yapıldığına dikkat çekti. Uraloğlu,"8 araçlı tren setine sahip olacak milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.