Bakan Uraloğlu tarih verdi! Milli hızlı tren geliyor...

8 ARAÇLI TREN SETİNE SAHİP MİLLİ HIZLI TRENİMİZİ 2025 YILINDA YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tuttuklarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Devlet eliyle yapılabilecek her türlü yasal düzenlemeleri yapıp özel sektörün önünü açtık. Son 21 yılda ciddi bir ulusal demiryolu endüstrisi oluşturduk. Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demiryolu endüstrimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu. Bildiğiniz üzere Nisan ayında TCDD Taşımacılığa devrettiğimiz Milli Elektrikli Tren Setlerimiz yolcu taşımacılığında başarıyla devam ediyor. Bu tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometredir. İşletme ihtiyaçlarına göre 3'lü, 4'lü 5'li ve 6'lı araç konfigürasyonuna sahiptir.