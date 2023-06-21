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Giriş Tarihi: 21.06.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 13:02

Bakan Uraloğlu tarih verdi! Milli hızlı tren geliyor...

16 farklı ülkeden 200'ün üzerinde yerli ve yabancıların katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Burada konuşan yapan Bakan Uraloğlu, 2003-2023 yılları arasında Türkiye'de demiryollarında ciddi yatırım yapıldığına dikkat çekti. Uraloğlu,"8 araçlı tren setine sahip olacak milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu tarih verdi! Milli hızlı tren geliyor...

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail'de konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İşletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah, 8 araçlı tren setine sahip olacak bu milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu tarih verdi! Milli hızlı tren geliyor...

Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail, kapılarını ziyarete açtı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen fuar, Amerika, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Japonya ve Rusya gibi 16 farklı ülkeden 200'ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcı ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getirdi. Fuarın açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Hasan Pezük de katıldı.

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Bakan Uraloğlu tarih verdi! Milli hızlı tren geliyor...

DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUMUZU 28 BİN 590 KİLOMETREYE YÜKSELTECEĞİZ

Burada konuşan Bakan Uraloğlu, 2003-2023 yılları arasında Türkiye'de demiryollarında ciddi yatırım, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdiklerini ve son 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yapıldığını hatırlatarak "Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık.

Bakan Uraloğlu tarih verdi! Milli hızlı tren geliyor...

İlk olarak 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattını sonrasında Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları takip etti. Son olarak 26 Nisan'da Ankara - Sivas Hattının da açılmasıyla 11 ilimizi birbirine bağlamış olduk. 2053 Ulaştırma ve Lojistik ana planı ve yol haritamızla, Hızlı tren hizmeti alan il sayımızı Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığında 52'ye çıkarmayı hedefliyoruz Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu tarih verdi! Milli hızlı tren geliyor...

8 ARAÇLI TREN SETİNE SAHİP MİLLİ HIZLI TRENİMİZİ 2025 YILINDA YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tuttuklarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Devlet eliyle yapılabilecek her türlü yasal düzenlemeleri yapıp özel sektörün önünü açtık. Son 21 yılda ciddi bir ulusal demiryolu endüstrisi oluşturduk. Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demiryolu endüstrimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu. Bildiğiniz üzere Nisan ayında TCDD Taşımacılığa devrettiğimiz Milli Elektrikli Tren Setlerimiz yolcu taşımacılığında başarıyla devam ediyor. Bu tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometredir. İşletme ihtiyaçlarına göre 3'lü, 4'lü 5'li ve 6'lı araç konfigürasyonuna sahiptir.

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