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Giriş Tarihi: 15.11.2022 06:41 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 06:43

Firmaların fiyat oyunu fiyaskoya dönüştü! Sözde indirimler ‘pes’ dedirtti

Tüketicilerin merakla beklediği indirim kampanyaları firmaların fiyat oyunlarıyla fiyaskoya dönüştü. Fiyatların önce yükseltilip sonra indirim yapıldığı gözlenirken, 5 kuruşluk sözde indirimler de 'pes' dedirtti.

MERVE BİLKAY
Firmaların fiyat oyunu fiyaskoya dönüştü! Sözde indirimler ‘pes’ dedirtti

Tüketicilerin heyecanla beklediği, piyasalara doping etkisi yaratacak 'Kasım İndirimleri' ay başı itibarıyla başladı. E-ticaret firmalarından marketlere kadar birçok sektörde indirimler tüm hızıyla devam ediyor.

Firmaların fiyat oyunu fiyaskoya dönüştü! Sözde indirimler ‘pes’ dedirtti

İnternet reklamları, sokaklardaki billboardlar ve cep telefonlarına gönderilen mesajlarla hemen hemen her marka kendi indirimlerinin reklamını yapıyor.

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Firmaların fiyat oyunu fiyaskoya dönüştü! Sözde indirimler ‘pes’ dedirtti

100 milyar TL'yi bulacak alışveriş çılgınlığında tüketicilerin şikâyetçi olduğu en büyük problemlerden biri indirim günlerinde fiyatların yükseltilip yüksek fiyattan indirim uygulanması.

Firmaların fiyat oyunu fiyaskoya dönüştü! Sözde indirimler ‘pes’ dedirtti

BİNDİRİP İNDİRDİLER

SABAH, 'Kasım İndirimleri' kampanyasındaki sahte indirimleri tek tek araştırdı. Örneğin lüks bir markanın online satış platformunda bir tabak 7 Kasım tarihinde 599 TL'den 359 TL'ye düşmüş ve o fiyattan satışa sunulmuştu.

Firmaların fiyat oyunu fiyaskoya dönüştü! Sözde indirimler ‘pes’ dedirtti

Aynı ürün 8 Kasım sabahı 729 TL'ye yükseltilerek 437 TL'den satıldı. Yine satışa sunulan temizlik robotunun fiyatı 25 Ekim'de 5.499 TL iken aynı ürün indirim kampanyasının yapıldığı 12 Kasım tarihinde 7 bin 849 TL'ye yükseltilip '36 ay vade ile öde' kampanyasına dahil edildi.

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