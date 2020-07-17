Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/07/2020

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirket bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin; Fas'da üstlenmiş olduğu Tanger-Kenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshedildiği, bunun üzerine haklarını almak için dava yoluna gidildiği, ilk derece mahkemesince verilen kararda taleplerin kısmen karşılanmış olduğu ve dava sürecinin devam etmekte olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu. İstinaf mahkemesinin bugün tebellüğ ettiği gerekçeli kararında, proje kapsamında yapılan işlerle ilgili olarak işveren idare tarafından şirkete 17,9mn Fas Dirhemi (MAD) asıl alacak ve buna ilişkin 1,3mn MAD gecikme faizi olmak üzere toplam 19,2mn MAD (yaklaşık 1,9mn USD) ödenmesi karara bağlanmıştır. Tarafların üst mahkemeye başvurma hakları bulunmaktadır.

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