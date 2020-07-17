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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 17/07/2020

Piyasada son dakika gelişmeleri... Günün önemli neler? 17 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 17.07.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 09:23
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/07/2020

17 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/07/2020

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirket bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin; Fas'da üstlenmiş olduğu Tanger-Kenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshedildiği, bunun üzerine haklarını almak için dava yoluna gidildiği, ilk derece mahkemesince verilen kararda taleplerin kısmen karşılanmış olduğu ve dava sürecinin devam etmekte olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu. İstinaf mahkemesinin bugün tebellüğ ettiği gerekçeli kararında, proje kapsamında yapılan işlerle ilgili olarak işveren idare tarafından şirkete 17,9mn Fas Dirhemi (MAD) asıl alacak ve buna ilişkin 1,3mn MAD gecikme faizi olmak üzere toplam 19,2mn MAD (yaklaşık 1,9mn USD) ödenmesi karara bağlanmıştır. Tarafların üst mahkemeye başvurma hakları bulunmaktadır.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/07/2020

Demir-Çelik: Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, "Trump'ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı. Zararın karşılanmasını talep edeceğiz" dedi. Kaynak: Dünya

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/07/2020

Doğtaş Kelebek (DGKLB, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2020 yılı finansal beklentilerinin Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla revize edilmesine karar verilmiştir. Pandemi sürecinde e-ticaret sektöründe gerçekleşen büyümemin etkileri değerlendirilerek müşterilere websitesi üzerinden alışveriş imkanı getirilmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında yeni satış kanalları hayata geçirilmeye devam edilmektedir. Alınan aksiyonlar sonucunda satışlarda oluşması öngörülen talep, ek bina yatırımı yapılmadan kapasite kullanımı artırılarak karşılanacaktır. Ayrıca 300 ek personel alımı için gerekli ilanlar yapılmıştır. Şirketin Yönetim Kurulu tarafından söz konusu gelişmeler ve 2 Ocak 2020 tarihinde 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mobilya Sektöründe KDV oranı %18'den %8'e indirilmesinin satışlar üzerindeki etkilerini yeniden değerlendirilerek 2020 yılı bütçesinin satış hasılatının 1 milyar TL hedefi doğrultusunda yeniden revize edilmesine karar verilmiştir. Şirketin 2020 yılına ilişkin konsolide satış gelirlerinde büyüme hedefi %64-%66, satış kanallarında büyüme hedefi %20-%25 ve konsolide FAVÖK marjı hedefi %14-%15 şeklinde güncellenmiştir. Doğtaş Kelebek hisseleri dün %3,93 yükseliş kaydetmiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/07/2020

Halka Arz: Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Naturelgaz'ın halka arzı çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığını, önümüzdeki hafta yatırım bankasını seçmiş olacaklarını bildirdi. Kutman, eylül ayında güçlü ve başarılı bir halka arz beklediklerini duyurdu. Kaynak: Dünya

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/07/2020

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin Alternatif Bank nezdinde daha önce kullanılmış olan uzun vadeli (2025) finansman kredisinin tamamı olan 21,1mn Euro, kur riskinin azaltmasına yönelik çalışmalar kapsamında Türk Lirasına çevrilmiştir. Böylece grup bünyesinde doğrudan TL cinsinden gelir ve döviz cinsiden kredisi olan bir firma kalmamıştır. Nakit akışı anlamında da şirket bazında gelir para birimi ile kredi para birimi dengelenmiştir. Bu çerçevede grubun konsolide dövize endeksli yarattığı nakit akışları yıllık ödemesi gereken döviz yükümlülüklerinden daha fazladır. Döviz cinsinden diğer borç yükümlülüklerinin TL cinsine dönüştürülmesine yönelik finansal kuruluşlar ile görüşmeler de devam etmektedir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/07/2020

Park Elektrik (PRKME): Şirket bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., (Konya Ilgın) ile ilişkili şirketlerinden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş. (Eti Soda) arasında 26 Aralık 2019 tarihinde imzalanan kömür alım-satım sözleşmesinin 6 aylık süresinin sone ermesinin ardından, mevcut piyasa koşulları gözetilerek revize edilen sözleşme şartlarına ilişkin gerekli onay süreçlerinin tamamlanması akabinde 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 1 yıl süreli yeni bir kömür alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır.

Yeni sözleşmeye göre; şirket bağlı ortaklığı Konya Ilgın, baz kalorifik değeri 2.000 kcal/kg olan 240.000 ton kömürün 16 Temmuz 2021 tarihine kadar Eti Soda'ya teslimatını gerçekleştirecektir. Eti Soda, sözleşmede yer alan baz kömür tonajının (±% 25) oranında artırılıp azaltılması yetkisine sahip olup, kömürün nakliyesine ilişkin giderler Eti Soda tarafından karşılanacaktır.

Ziraat Yatırım

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