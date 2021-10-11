Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İHA avcısı 'Fedai' ilk kez görüntülendi! '10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor'
Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:11

İHA avcısı 'Fedai' ilk kez görüntülendi! '10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor'

Türk savunma sanayisi firmalarının sahip olduğu kabiliyetlerle geliştirilen ve harp başlığındaki yaklaşık 10 bin parçacıkla tehditleri avlaması hedeflenen Fedai Mühimmat Sistemi, ilk kez görüntülendi.

İHA avcısı ’Fedai’ ilk kez görüntülendi! ’10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor’

Saldırı amaçlı drone ve insansız hava araçlarının (İHA) etkisiz hale getirecek Fedai'nin ilk uçuşu yakın zamanda gerçekleştirilecek. Bu ay içinde de gerçek dronlara karşı bir gösterimin yapılması hedefleniyor.

İHA avcısı ’Fedai’ ilk kez görüntülendi! ’10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor’

Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fedai'nin, kamikaze İHA/drone saldırılarını durdurmak amacıyla geliştirilen bir koruma sistemi olduğunu ama ihtiyaç doğrultusunda ilerleyen dönemde aracının kendisinin de saldırı amacıyla kullanılabileceğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İHA avcısı ’Fedai’ ilk kez görüntülendi! ’10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor’

Bu tür insansız sistemlerin son yıllarda çok hızlı geliştiğini ifade eden Canlı, otonom ve sürü halinde uçan saldırı dronlarını durdurmanın neredeyse imkansız hale geldiğine dikkati çekti.

İHA avcısı ’Fedai’ ilk kez görüntülendi! ’10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor’

Canlı, Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine bu tür araçlarla geçen yıl yapılan saldırıların dünyayı petrol krizine sürükleyecek boyuta geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

Drone avcısı 'Fedai' ilk uçuşa hazırlanıyor | Video

İHA avcısı ’Fedai’ ilk kez görüntülendi! ’10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor’

"KÜÇÜK İHA'LAR GÜNÜMÜZDE ETKİLİ HALE GELDİ"

"Küçücük İHA'ların günümüzde dev etkileri olabiliyor. Bunları düşürmek için birçok yöntem geliştirildi ama en etkilisi bunları havada vuran İHA atmak. Bu konuda dünyada birçok çalışma başladı Uzakdoğu'dan ABD ve Avrupa'ya kadar. Bu çalışmaları inceledik. Bu çalışmaların en önemli tarafı bu ürünleri satın alamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz, ihracat iznine bağlı, tasarımda alınan patentler nedeniyle çok büyük teknoloji transfer bedelleri gündeme geliyor. Daha da ötesi bu bedelleri ödeseniz bile kısıtlamalar, ambargolar söz konusu oluyor. Bunun üzerine biz de kendi çözümümüzü, Türk tipi milli çözümümüzü ürettik. Bunu dünyada var olan 5 ya da 6 çözüm arasında en iyi çözüm olarak görüyoruz. Fedai'nin kanat ve izleyici takip mekanizması yapısı diğer tüm ürünlerden farklı ve bizde bunları patente döküp 2 patent başvurusu yaptık, o şekilde yola çıktık."

SON DAKİKA