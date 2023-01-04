Giriş Tarihi: 04.01.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 06:22

Memur ve emekli zammı 2023 belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 25 zamla birlikte en düşük ve en yüksek aylıklar...

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HABERLERİ: Toplu sözleşmeye göre memurlar için yüzde 16.48 olması gereken zam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8.52 puan refah payı eklemesiyle yüzde 25'e çıkarıldı. Aynı şekilde işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına Cumhurbaşkanı da 9.60 puan refah payı ilave etti. Böylece gerek çalışan gerek emeklilerin 6 aylık zam oranı yüzde 25'e yükseldi. Peki artışlar maaşları nasıl etkileyecek? Yüzde 25 zamla birlikte en düşük ve en yüksek aylıklar ne kadar olacak? Maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...