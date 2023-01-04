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Haberler Galeri Memur ve emekli zammı 2023 belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 25 zamla birlikte en düşük ve en yüksek aylıklar...
Giriş Tarihi: 04.01.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 06:22

Memur ve emekli zammı 2023 belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 25 zamla birlikte en düşük ve en yüksek aylıklar...

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HABERLERİ: Toplu sözleşmeye göre memurlar için yüzde 16.48 olması gereken zam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8.52 puan refah payı eklemesiyle yüzde 25'e çıkarıldı. Aynı şekilde işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına Cumhurbaşkanı da 9.60 puan refah payı ilave etti. Böylece gerek çalışan gerek emeklilerin 6 aylık zam oranı yüzde 25'e yükseldi. Peki artışlar maaşları nasıl etkileyecek? Yüzde 25 zamla birlikte en düşük ve en yüksek aylıklar ne kadar olacak? Maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

HAZAL ATEŞ
Memur ve emekli zammı 2023 belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 25 zamla birlikte en düşük ve en yüksek aylıklar...

Son dakika haberleri: 20 milyona yakın memur, SSK ve Bağ- Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın ilk yarısında uygulanacak maaş, aylık zam oranı belirlendi.

Memur ve emekli zammı 2023 belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 25 zamla birlikte en düşük ve en yüksek aylıklar...

Toplu sözleşmeye göre memurlar için yüzde 16.48 olması gereken zam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8.52 puan refah payı eklemesiyle yüzde 25'e çıkarıldı. Aynı şekilde işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına Cumhurbaşkanı da 9.60 puan refah payı ilave etti. Böylece gerek çalışan gerek emeklilerin 6 aylık zam oranı yüzde 25'e yükseldi.

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Memur ve emekli zammı 2023 belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 25 zamla birlikte en düşük ve en yüksek aylıklar...

YILLIK ARTIŞ 77.11 OLDU

Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek sağlandı.

Memur ve emekli zammı 2023 belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 25 zamla birlikte en düşük ve en yüksek aylıklar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan bilgilendirmeye göre memur ve emekliye zam yüzde 25 uygulanacak.

Memur ve emekli zammı 2023 belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 25 zamla birlikte en düşük ve en yüksek aylıklar...

Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.

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