Giriş Tarihi: 22.07.2023 06:48
Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
06:50
Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin denetimlerini sıklaştırırken, bu kez bakanlığın radarına e-ticaret platformlarındaki bazı kötü niyetli satıcılar takıldı. Vatandaştan aldıkları ürün siparişini daha sonra fiyatının artacağı gerekçesiyle iptal ederek, yeniden satışa çıkaran art niyetli satıcıları uyaran Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu tür girişimlerde bulunan satıcıların ceza yiyeceklerini bilmesi gerekir" dedi.