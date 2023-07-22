Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

6 FİRMAYA 9.3 MİLYON TL PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz ay konuya ilişkin yaptığı denetimlerde siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı/temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin şikâyetleri değerlendirmişti. Bu kapsamda 2023 yılının ilk beş ayında 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin 704 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 6 firma için de inceleme ve denetim başlatıldı.

