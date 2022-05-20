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Haberler Galeri SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 07:08

SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bilindiği üzere; emekli zammı her yıl Ocak ve Temmuz ayında gerçekleşiyor. Belirleyici faktör enflasyon oranı olurken şu ana kadar 4 aylık enflasyon rakamları açıklanmıştı. Bu noktada; "Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Son olarak; Merkez Bankası anketine göre, 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Peki; Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? İşte En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022 son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri… 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Temmuz ayında yapılacak olan zam oranı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; "Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aranırken Mayıs ve Haziran ayları için enflasyon oranının belli olması ile birlikte en düşük ve en yüksek emekli zammı da açıklanacak. Buna göre; Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ! İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

İşte enflasyon tahminleri doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı;

6 AYLIK BEKLENEN ENFLASYON ORANI YÜZDE 38

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.

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SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA HABERİ | TEMMUZ ZAMMI İLE MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.

4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.

Gelirler de şöyle değişecek:

SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 63 liraya ulaşacak.

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