Giriş Tarihi: 20.05.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 07:08

SON DAKİKA: En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bilindiği üzere; emekli zammı her yıl Ocak ve Temmuz ayında gerçekleşiyor. Belirleyici faktör enflasyon oranı olurken şu ana kadar 4 aylık enflasyon rakamları açıklanmıştı. Bu noktada; "Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Son olarak; Merkez Bankası anketine göre, 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Peki; Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? İşte En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022 son dakika gelişmeleri.