Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bilindiği üzere; emekli zammı her yıl Ocak ve Temmuz ayında gerçekleşiyor. Belirleyici faktör enflasyon oranı olurken şu ana kadar 4 aylık enflasyon rakamları açıklanmıştı. Bu noktada; "Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Son olarak; Merkez Bankası anketine göre, 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Peki; Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? İşte En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022 son dakika gelişmeleri.