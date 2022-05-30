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Haberler Galeri Son dakika | Fahiş ev kiralarına karşı düzenlemede dikkat çeken detay: Kira eksenli TOKİ evleri
Giriş Tarihi: 30.05.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 06:55

Son dakika | Fahiş ev kiralarına karşı düzenlemede dikkat çeken detay: Kira eksenli TOKİ evleri

Hükümet, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş kiralara karşı kiracıların haklarını koruyacak düzenlemeler için sektör temsilcilerinden de görüş istedi. Ev kira fiyatlarında fahiş artışı önleyecek bu öneriler içinde dikkat çeken maddeler yer aldı. İşte TOKİ ile ilgili kritik ayrıntının olduğu kira düzenlemesi...

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Fahiş ev kiralarına karşı düzenlemede dikkat çeken detay: Kira eksenli TOKİ evleri

Ev kiraları ve fahiş artışla ilgili son dakika gelişmesi: AK Parti ve ilgili bakanlıklar, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı fahiş kiralara karşı kiracıların haklarını koruyacak düzenlemeler için sektör temsilcilerinden de görüş belirtmelerini istedi. Sektörden, TÜFE 12 aylık değişim oranı sabit tutulması, bölge kira rayici belirlenmeli, ofis alanları konuta dönüştürülmesi, TOKİ'nin kiralama eksenli sosyal konut üretmesi ve kira sınırlaması çalışmasının geçici olması önerisi geldi.

Son dakika | Fahiş ev kiralarına karşı düzenlemede dikkat çeken detay: Kira eksenli TOKİ evleri

SON DAKİKA | KİRACI HAKLARINI KORUYACAK EV KİRASI DÜZENLEMESİNDE 5 KRİTİK ÖNERİ

Çevre Bakanlığı'nca hazırlanan fahiş kiralara karşı kiracıların haklarını koruyacak düzenlemeler haziran başında tamamlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da uyanık ev sahiplerini izahata davet ederken, internetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

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Son dakika | Fahiş ev kiralarına karşı düzenlemede dikkat çeken detay: Kira eksenli TOKİ evleri

Bakanlık, ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklanan vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerini incelemeye aldı. Kredi tutarıyla konut satış bedeli arasında 40 kata ulaşan farklar belirlenirken, 7 bine yakın mükellef izahata davet edildi.

Son dakika | Fahiş ev kiralarına karşı düzenlemede dikkat çeken detay: Kira eksenli TOKİ evleri

OFİS ALANINA 25 BİN KONUT

Yüksek kira artışının önüne geçmek için Bakanlıkla önerilerini paylaşan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Kira sınırlaması çalışması geçici olmalıdır, kalıcı düzenleme mal sahipleri içinde ciddi sorun oluşturabilir. TÜFE 12 aylık değişim oranı sabit oranda tutulabilir.

Son dakika | Fahiş ev kiralarına karşı düzenlemede dikkat çeken detay: Kira eksenli TOKİ evleri

Bölge kira rayici belirlenebilir. Kiralama şartlı olarak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kiraya verilmesi şartı ile ofis alanlarının konuta dönüştürülmesi çalışması yapılarak 25 bin konut üretilebilir. Bu konuda yasal çalışma yapılmalıdır. TOKİ satmak üzerine değil, kiralama eksenli sosyal konut üretmelidir" dedi.

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