Giriş Tarihi: 30.05.2022 06:55
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
06:55
Son dakika | Fahiş ev kiralarına karşı düzenlemede dikkat çeken detay: Kira eksenli TOKİ evleri
Hükümet, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş kiralara karşı kiracıların haklarını koruyacak düzenlemeler için sektör temsilcilerinden de görüş istedi. Ev kira fiyatlarında fahiş artışı önleyecek bu öneriler içinde dikkat çeken maddeler yer aldı. İşte TOKİ ile ilgili kritik ayrıntının olduğu kira düzenlemesi...