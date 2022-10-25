Giriş Tarihi: 25.10.2022 07:48
Güncelleme Tarihi: 25.10.2022
07:52
Son dakika | Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi
Son dakika haberler: Yeni yılda, öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, bekçiden din görevlisine kadar binlerce kişiye iş kapısı açılacak. 2023 bütçesinde gelecek yıl 890 bin istihdam öngörülürken, kamu kurum ve kuruluşlarına ilk etapta 20 bine yakın personel ataması gerçekleştirilecek. İşte kamuda gerçekleşecek işe alımlara ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları