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Haberler Galeri Son dakika | Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi
Giriş Tarihi: 25.10.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 07:52

Son dakika | Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi

Son dakika haberler: Yeni yılda, öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, bekçiden din görevlisine kadar binlerce kişiye iş kapısı açılacak. 2023 bütçesinde gelecek yıl 890 bin istihdam öngörülürken, kamu kurum ve kuruluşlarına ilk etapta 20 bine yakın personel ataması gerçekleştirilecek. İşte kamuda gerçekleşecek işe alımlara ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi

Son dakika haberler: Ocak 2023'te başlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yılbaşından itibaren emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulacağı belirtiliyor. Emekli olacakların yerine yapılacak alımlarla kamuda personel alımının da çok yüksek olması bekleniyor.

Son dakika | Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi

AÇIKTAN VE NAKİLLE ATAMA

Bu kapsamda bütçeden 100 milyar 403 milyon lira destek sağlanacak. Aktif işgücü programları etkin şekilde kullanılmaya devam edecek. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle personel atamaları devam edecek. Kamuda çalışan işçi, memur tüm kesimlerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli yapılarak kariyer fırsatı yaratılacak. Kamu görevlilerinin verimliliğini artıracak bu sınavların tüm kurumlarda yapılması sağlanacak.

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Son dakika | Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi

Personelin kariyer, liyakati esas alınarak yatay ve dikey yükselmesine imkân sağlanacak. İş Kanunu ve uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.

Son dakika | Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi

300 BİN EMEKLİ YERİNE GENÇLER

3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayı itibariyle yürürlüğe giriyor. AK Parti kurmaylarınca yapılan çalışmaya göre yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması bekleniyor. Emekli olacakların yerine gençler istihdam edilecek. Böylece yılda ortalama 80-100 bin personel alımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personel sayısı da oldukça yüksek olacak.

Son dakika | Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi

İSTİHDAMDA STRATEJİK ADIMLAR

Gelecek yıldan itibaren istihdam ve iş gücüne yönelik stratejik adımlar atılacak. Nitelikli iş gücü için dijital dönüşüm ve salgın sürecinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre yeni düzenlemeler yapılacak. Destekli istihdam modeli kapsamında iş, meslek danışmanlığı hizmeti verilecek. Geçici iş ilişkisi kurma faaliyetini kurumsal olarak yürüten işyerlerinin çalışmaları kayıt altına alınacak. Gençler, kadınlar ve sosyal yardım yararlanıcılarının aktif iş gücü piyasası programlarından etkin yararlanmaları sağlanacak. Gençler için kariyer farkındalıklarını artıracak eğitimlere ağırlık verilecek.

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