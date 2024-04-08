Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
08:28
Türkiye zirveye uçuyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının toplamda 165 bin 329'a ulaştığına işaret ederek, 2023 yılının aynı ayına göre toplam uçak trafiğinde yüzde 10,6 artış gerçekleştirerek direkt transit yolcular ile birlikte toplamda 14 milyon 608 bin yolcuya hizmet verildiğini söyledi. Havayollarında yapılan son teknoloji yatırımlar ve atılımlar sayesinde havayolu ulaşımının artık gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Uraloğlu, "2024 yılı ilk çeyreğinde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 183 bin 971 ton, dış hatlarda 816 bin 995 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 966 tona ulaştı" dedi.