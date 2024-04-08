Türkiye zirveye uçuyor!

"İSTANBUL HAVALİMANI, MART AYINDA 5 MİLYON 895 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ"

Havalimanları yük trafiğinin mart ayında iç hatlarda 58 bin 801 ton, dış hatlarda 279 bin 612 ton, toplamda ise 338 bin 413 tona ulaştığını söyleyen Uraloğlu, Sadece İstanbul Havalimanı'nda mart ayında 5 milyon 895 bin 146 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. İstanbul Havalimanı'nda mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 938, dış hatlarda ise 32 bin 161 olmak üzere toplamda 41 bin 99'a ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 134 bin 820, dış hatlarda 4 milyon 760 bin 326 olmak üzere toplamda 5 milyon 895 bin 146 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 4 artış meydana geldi. Mart ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 3 artış gösterdi." diye konuştu.