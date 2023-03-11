Vergi affı yapılandırma son dakika çıktı! 2023 Vergi affı Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

Vergi borcu yapılandırma başvurusu için bekleyiş başladı. Vatandaşların kamuya olan borçlarını silmeye ve yapılandırmaya yönelik vergi affı yapılandırma seçeneğiyle TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Meclis'ten geçerek yasalaşan kanun teklifi, yürürlük tarihi ile birlikte uygulamaya konulacak. Vergi affı Resmi Gazete ile ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Belli bir miktar ve altındaki borçları silecek ve uygun ödeme planı sunacak borç yapılandırma araştırılıyor. İşte, vergi affı yapılandırma son dakika haberleri 2023…