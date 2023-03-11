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Haberler Galeri Vergi affı yapılandırma son dakika çıktı! 2023 Vergi affı Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?
Giriş Tarihi: 11.03.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 18:31

Vergi affı yapılandırma son dakika çıktı! 2023 Vergi affı Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

Vergi borcu yapılandırma başvurusu için bekleyiş başladı. Vatandaşların kamuya olan borçlarını silmeye ve yapılandırmaya yönelik vergi affı yapılandırma seçeneğiyle TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Meclis'ten geçerek yasalaşan kanun teklifi, yürürlük tarihi ile birlikte uygulamaya konulacak. Vergi affı Resmi Gazete ile ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Belli bir miktar ve altındaki borçları silecek ve uygun ödeme planı sunacak borç yapılandırma araştırılıyor. İşte, vergi affı yapılandırma son dakika haberleri 2023…

Vergi affı yapılandırma son dakika çıktı! 2023 Vergi affı Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

Vergi affı borç yapılandırma 2023 yasalaştı! Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediye borçları gibi alacaklar üzerinde etkili olacak yasa gazete ilanı ardından yürürlüğe girecek. Vergi affı Resmi Gazetede yayınlandı mı, ne zaman çıkacak soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen yasada son adıma gelindi. Peki, vergi affı yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Vergi affı yapılandırma son dakika çıktı! 2023 Vergi affı Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

SON DAKİKA | VERGİ BORCU AFFI TMBB'DEN GEÇTİ!

Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.

Söz konusu düzenleme ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri ve belediyelere olan borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

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Vergi affı yapılandırma son dakika çıktı! 2023 Vergi affı Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

ANAPARADA DAHİ İNDİRİM
Borcunu daha erken ödeyene ilave avantajlar sağlanacak. Peşin ödemede borç anaparasına eklenen yurt içi ÜFE tutarının (enflasyon farkının) yüzde 90'ından vazgeçilecek. Örneğin; biriken borç faizi 10 bin liraysa bunun 9 bin lirası silinecek. Sadece 1000 lirası talep edilecek. Öte yandan idari para cezaları (trafik cezaları gibi) yapılandırılırken asıl alacak tutarından (anaparadan) yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. (kaynak:CNNTürk)

Vergi affı yapılandırma son dakika çıktı! 2023 Vergi affı Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirtti.

Elitaş, TBMM AK Parti Grup Salonu'nda gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında bilgi verdi. Elitaş, Kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.

Vergi affı yapılandırma son dakika çıktı! 2023 Vergi affı Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

Vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi yapılandırıyoruz. Ödenebilecek gecikme zamları da çerçevededir. SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik. Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları , kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek.

Borç asılları tamamından yüzde 50'si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor" ifadelerini kullandı.

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