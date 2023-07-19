Yerinde Dönüşüme rekor başvuru! Yüzde 90’ının inşaatı başladı! Bakan Özhaseki: Saatte 1000 kişi müracaat ediyor

11 ili etkileyen deprem sonrasında çalışmalar hızla devam ediyor. Can ve mal kayıplarının yaşandığı deprem sonrasında deprem bölgesinin inşa ve ihyası devlet eliyle gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm kampanyasına 36 bin 825 kişinin başvurduğunu belirterek, "Şu ana kadar 179 bin konutun ihalesi yapıldı, yüzde 90'ının inşaatı başladı. Cumhurbaşkanımız bu rakamın 390 bine çıkarılmasını istemiş, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Başlanılan inşaatlar bir yıl içinde yapılacak" dedi.