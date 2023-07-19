Yerinde Dönüşüme rekor başvuru! Yüzde 90’ının inşaatı başladı! Bakan Özhaseki: Saatte 1000 kişi müracaat ediyor

"PLANLAR HUSUSUNDA ELEŞTİRİ GELMEDİ, TEŞEKKÜR GELDİ"

Şehir hakkında konuşmak isteyen, sesi çok çıkan kim varsa çağırın dedim. Bölgelerle ilgili planlamalar yaptık, tasarım projeleri geliştirdik. Arkadaşlar eleştirin bizim yaptıklarımızı, felaket atlattık ama bunu fırsata dönüştürmek istiyoruz. Kadim şehirlerimizin kendi kültürü, geçmiş yaşanmışlıklarına uygun olsun diye yapıyoruz. Herkes katıldı, gördüğümüz birşey vardı. Planlar hususunda eleştiri gelmedi, teşekkür geldi.