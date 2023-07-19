Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yerinde Dönüşüme rekor başvuru! Yüzde 90'ının inşaatı başladı! Bakan Özhaseki: Saatte 1000 kişi müracaat ediyor
Giriş Tarihi: 19.07.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 12:01

Yerinde Dönüşüme rekor başvuru! Yüzde 90'ının inşaatı başladı! Bakan Özhaseki: Saatte 1000 kişi müracaat ediyor

11 ili etkileyen deprem sonrasında çalışmalar hızla devam ediyor. Can ve mal kayıplarının yaşandığı deprem sonrasında deprem bölgesinin inşa ve ihyası devlet eliyle gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm kampanyasına 36 bin 825 kişinin başvurduğunu belirterek, "Şu ana kadar 179 bin konutun ihalesi yapıldı, yüzde 90'ının inşaatı başladı. Cumhurbaşkanımız bu rakamın 390 bine çıkarılmasını istemiş, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Başlanılan inşaatlar bir yıl içinde yapılacak" dedi.

Yerinde Dönüşüme rekor başvuru! Yüzde 90’ının inşaatı başladı! Bakan Özhaseki: Saatte 1000 kişi müracaat ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Medya Ankara Temsilcileri Buluşması'nda bölgeye ilişkin bilgileri verdi. Bakan Özhaseki, başlanan inşaatların bir yıl içinde tamamlanacağını ve Yerinde Dönüşüm kampanyasına 36 bin 825 kişinin başvurduğunu söyledi.

Yerinde Dönüşüme rekor başvuru! Yüzde 90’ının inşaatı başladı! Bakan Özhaseki: Saatte 1000 kişi müracaat ediyor

Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

Şu ana kadar 179 bin konutun ihalesi yapıldı, yüzde 90'ının inşaatı başladı. Cumhurbaşkanımız bu rakamın 390 bine çıkarılmasını istemiş, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Başlanılan inşaatlar bir yıl içinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yerinde Dönüşüme rekor başvuru! Yüzde 90’ının inşaatı başladı! Bakan Özhaseki: Saatte 1000 kişi müracaat ediyor

"PLANLAR HUSUSUNDA ELEŞTİRİ GELMEDİ, TEŞEKKÜR GELDİ"

Şehir hakkında konuşmak isteyen, sesi çok çıkan kim varsa çağırın dedim. Bölgelerle ilgili planlamalar yaptık, tasarım projeleri geliştirdik. Arkadaşlar eleştirin bizim yaptıklarımızı, felaket atlattık ama bunu fırsata dönüştürmek istiyoruz. Kadim şehirlerimizin kendi kültürü, geçmiş yaşanmışlıklarına uygun olsun diye yapıyoruz. Herkes katıldı, gördüğümüz birşey vardı. Planlar hususunda eleştiri gelmedi, teşekkür geldi.

Yerinde Dönüşüme rekor başvuru! Yüzde 90’ının inşaatı başladı! Bakan Özhaseki: Saatte 1000 kişi müracaat ediyor

"YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ GELİŞTİRDİK"

Özellikle insanlar şunu söyledi; Devlet olarak bir yerlerde rezerv alanlarda konutlar yapıyorsunuz ama doğduğumuz büyüdüğümüz yerlerden gitmek istemiyoruz. Kendi yerimizi yapıp oturmak istiyoruz. Hataylıların şehri terk etmeleri mümkün değil. Yerinde Dönüşümü geliştirdik. Vatandaş yerinde dönüşüm istiyor ama bir taraftan da rezerv alan yokluğu var. Yeni bir şehir kuracağınız alanlar yok.

Yerinde Dönüşüme rekor başvuru! Yüzde 90’ının inşaatı başladı! Bakan Özhaseki: Saatte 1000 kişi müracaat ediyor

"PROJEMİZİ ŞEKİLLENDİRDİK"

Bir sene içinde burada inşaatlara başlamazsak yeniden eski haline döner diye madde ekledik. Bir vatandaş yerinde kalmak istiyor, ikincisi de o kadar elimizde 850 bin konutluk rezerv alan yok. Yerinde dönüşüm projemizi mecburen şekillendirdik. Gittiğimiz yerlerde o şehirlerde projemizi gündeme getirip ne düşündüğümüzü ifade ettik.

SON DAKİKA