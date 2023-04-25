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Haberler Galeri Yüzyılın dönüşümü yarın başlıyor! İşte örnek ödeme planı: 5 adımda başvuru rehberi
Giriş Tarihi: 25.04.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 06:49

Yüzyılın dönüşümü yarın başlıyor! İşte örnek ödeme planı: 5 adımda başvuru rehberi

Kentsel dönüşümde hükümetin açıkladığı 'yarısı bizden' kampanyasının detayları netleşti. İlk yıl 300 bin konut yenilenecek. Başvuru fazla gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 20 soru 20 cevap başlığı altında 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki detayları açıkladı.

SEDA TABAK
Yüzyılın dönüşümü yarın başlıyor! İşte örnek ödeme planı: 5 adımda başvuru rehberi

Hükümet, İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için yüzyılın dönüşüm hareketini başlatıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 'Yarısı bizden' kampanyasında yarın başlayacak başvuru süreci 29 Mayıs'a kadar devam edecek.

Yüzyılın dönüşümü yarın başlıyor! İşte örnek ödeme planı: 5 adımda başvuru rehberi

TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda vatandaşa teslim edilecek. Proje kapsamında 200 bin konutluk yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak. 200 bin konutluk yerin- de dönüşüm için talep toplanacak.

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Yüzyılın dönüşümü yarın başlıyor! İşte örnek ödeme planı: 5 adımda başvuru rehberi

200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Ödemeler yüzde 10 peşinat ve 10 yıl vade ile TÜFE, memur maaş artışı ya da yüzde 0.79 oranlı kredi seçilerek yapılacak.

Yüzyılın dönüşümü yarın başlıyor! İşte örnek ödeme planı: 5 adımda başvuru rehberi

RİSKLİ EV KALMAYACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 20 soru 20 cevap başlığı altında 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki detayları açıkladı. Bakan Kurum, "Asrın felaketi bir milat bizim için.

Yüzyılın dönüşümü yarın başlıyor! İşte örnek ödeme planı: 5 adımda başvuru rehberi

Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz" dedi.

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