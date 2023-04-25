Giriş Tarihi: 25.04.2023 06:47
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
06:49
Yüzyılın dönüşümü yarın başlıyor! İşte örnek ödeme planı: 5 adımda başvuru rehberi
Kentsel dönüşümde hükümetin açıkladığı 'yarısı bizden' kampanyasının detayları netleşti. İlk yıl 300 bin konut yenilenecek. Başvuru fazla gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 20 soru 20 cevap başlığı altında 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki detayları açıkladı.