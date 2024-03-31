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Haberler Galeri Aydın Söke seçim sonuçları! YSK Söke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 01:45 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 04:35

Aydın Söke seçim sonuçları! YSK Söke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

81 ilde 61 Milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanmak üzere sandık başında yerlerini alıyor. 31 Mart Pazar günü sandıkların açılmasıyla birlikte oy kullanma işlemi başlayacak ve sandıkların kapanmasıyla son bulacak. Türkiye'nin yerel yöneticilerini belirleyeceği bu seçim için Söke seçim sonuçları takip edilmeye başladı. Yayın yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden sonuçlar dakika dakika takip edilecek. İşte YSK ile Söke Yerel Seçim sonuçları

Aydın Söke seçim sonuçları! YSK Söke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Yerel Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesi için orada ikamet eden vatandaşlar tarafından seçim sonuçları sorgulanıyor. 2024 Mahalli İdareler seçim sonuçları sandıklar kapandıktan ve yayın yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından şekillenecek. Söke oy sonuçları an be an sabah.com.tr adresi üzerinde yer alacak.

AYDIN SÖKE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Aydın Söke seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Aydın Söke seçim sonuçları! YSK Söke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AYDIN SÖKE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP:Tekin Yavuz

CHP: Mustafa İberya Arıkan

İYİ Parti: Mehmet Koyuncu

Zafer Partisi: Kemal Kayhan

TİP: Muzaffer Çiftçi

Aydın Söke Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Aydın Söke seçim sonuçları! YSK Söke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AYDIN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Aydın 'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bozdoğan Seçim Sonuçları

Buharkent Seçim Sonuçları

Çine Seçim Sonuçları

Didim Seçim Sonuçları

Efeler Seçim Sonuçları

Germencik Seçim Sonuçları

İncirliova Seçim Sonuçları

Karacasu Seçim Sonuçları

Karpuzlu Seçim Sonuçları

Koçarlı Seçim Sonuçları

Köşk Seçim Sonuçları

Kuşadası Seçim Sonuçları

Kuyucak Seçim Sonuçları

Nazilli Seçim Sonuçları

Söke Seçim Sonuçları

Sultanhisar Seçim Sonuçları

Yenipazar Seçim Sonuçları

Aydın Söke seçim sonuçları! YSK Söke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AYDIN SÖKE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Aydın Söke'de MHP Tekin Yavuz, CHP Mustafa İberya Arıkan, İYİ Parti Mehmet Koyuncu, Yeniden Refah Partisi İsmail Özbek, TİP Muzaffer Çiftçi ve Zafer Kemal Kayhan

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aydın Söke seçim sonuçları! YSK Söke yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SÖKE MAHALLELERİ

AĞAÇLI

AKÇAKAYA

AKÇAKONAK

ARGAVLI

ARSLANYAYLASI

ATATÜRK

ATBURGAZI

AVCILAR

AVŞAR

BAĞARASI

BAYIRDAMI

BURUNKÖY

CUMHURİYET

ÇALIKÖY

ÇALIŞLI

ÇAVDAR

ÇELTİKÇİ

DEMİRÇAY

DOĞANBEY

FEVZİPAŞA

GÖLBENT

GÜLLÜBAHÇE

GÜNEYYAKA

GÜZELTEPE

KARAATLI

KARACAHAYIT

KARAKAYA

KAYGILLI

KEMALPAŞA

KİSİR

KONAK

KÖPRÜALAN

NALBANTLAR

ÖZBAŞI

PAMUKÇULAR

SARIKEMER

SAVUCA

SAYRAKÇI

SAZLI

SERÇİN

SOFULAR

TUZBURGAZI

YAMAÇ

YENİCAMİİ

YENİDOĞAN

YENİKENT

YENİKÖY

YEŞİLKÖY

YUVACA

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