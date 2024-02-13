Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek

İKİ HAFTADA 11 İL ZİYARETİ

Erdoğan ilk mitingini Zonguldak'ta gerçekleştirdi. Şubat ayı ile birlikte saha ziyaretlerini sıklaştıran Başkan Erdoğan 27 Ocak'tan bu yana, İzmir, Eskişehir, Bursa, Hatay Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Zonguldak ve Tekirdağ olmak üzere 11 ili ziyaret etti.