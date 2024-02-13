Giriş Tarihi: 13.02.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
08:30
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Bir taraftan devlet işlerini aksatmayan diğer yandan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için hazırlanan taslak takvime göre il ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE ve Mısır ziyaretlerinin ardından Karadeniz çıkarması yapacak. Başkan Erdoğan, bu hafta Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılış törenlerine katılacak, il ziyaretleri ve mitingler yapacak.