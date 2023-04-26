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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu iyi: Açılış programlarında erteleme yok! Siyasilerden geçmiş olsun mesajları
Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:07

Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu iyi: Açılış programlarında erteleme yok! Siyasilerden geçmiş olsun mesajları

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden bu yana arada Ramazan ayı da dahil olmak üzere çok yoğun bir programı geride bırakan Başkan Erdoğan, katıldığı canlı yayında ufak bir rahatsızlık geçirdi. Başkan Erdoğan, yoğun çalışma temposu nedeniyle midesini üşüttüğünü belirterek, "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtirken, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. Öte yandan siyasilerden de Başkan Erdoğan için peş peşe 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu iyi: Açılış programlarında erteleme yok! Siyasilerden geçmiş olsun mesajları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında, midesini üşüttüğü için ufak bir rahatsızlık geçirdi. Gün içinde 4 ayrı programa katılan Başkan Erdoğan'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası canlı yayına kısa bir ara verildi.

Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu iyi: Açılış programlarında erteleme yok! Siyasilerden geçmiş olsun mesajları

Daha sonra program kaldığı yerden devam etti. Başkan Erdoğan, yoğun kampanya çalışması sırasında rahatsızlandığını belirterek, "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm.

Ömer Çelik açıkladı: "Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu gayet iyi" | Video

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Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu iyi: Açılış programlarında erteleme yok! Siyasilerden geçmiş olsun mesajları

Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu iyi: Açılış programlarında erteleme yok! Siyasilerden geçmiş olsun mesajları

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SAĞLIK DURUMU İYİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz…" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin." dedi.

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Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu iyi: Açılış programlarında erteleme yok! Siyasilerden geçmiş olsun mesajları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ömrünü ülkesine ve sevdalısı olduğu milletine adamış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sevdalısı olduğu Türkiye'miz için tüm gücüyle mücadele eden, mücadelesiyle milletimizin ve tüm mazlum milletlerin duasını alan Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Dosta güven, düşmana korku vermeye devam.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Sayın Cumhurbaşkanım, bu ülkenin istikbaline kendinizi adadınız, hakkınız ödenmez. Milletimizin duaları sizinle, Rabb'im yardımcınız olsun.

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