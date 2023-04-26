Ömer Çelik açıkladı: "Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu gayet iyi" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında ufak bir rahatsızlık geçirirken yaptığı açıklamada "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı midemi ciddi anlamda üşütmüşüm" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" diyerek vatandaşlardan helallik istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu vurguladı..