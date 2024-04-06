Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:15
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:15
Survivor All Star'da elenen düello sonrası belli oldu: O isim şok etti! Survivor'da kim elendi, kim gitti?
Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da dün gece eleme heyecanı yaşandı. Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür'ün potada yer aldığı yarışmada gerilim ve heyecan hat safhaya yükseldi. Elenen isim gecenin sonunda belli olurken o anlara yetişemeyenler Survivor'a kim veda etti öğrenmek istiyor. İşte Survivor'a veda eden isim...