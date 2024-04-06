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Haberler Galeri Survivor All Star'da elenen düello sonrası belli oldu: O isim şok etti! Survivor'da kim elendi, kim gitti?
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:15 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:15

Survivor All Star'da elenen düello sonrası belli oldu: O isim şok etti! Survivor'da kim elendi, kim gitti?

Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da dün gece eleme heyecanı yaşandı. Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür'ün potada yer aldığı yarışmada gerilim ve heyecan hat safhaya yükseldi. Elenen isim gecenin sonunda belli olurken o anlara yetişemeyenler Survivor'a kim veda etti öğrenmek istiyor. İşte Survivor'a veda eden isim...

Survivor All Star’da elenen düello sonrası belli oldu: O isim şok etti! Survivor’da kim elendi, kim gitti?

Survivor All Star 2024'te dün gece eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında dün akşam erkekler potasında yer alan Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür arasından biri yarışmaya veda etti. Survivor kim elendi sorusuna yanıt arayan izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Kritik gecede bir veda yaşandı. Peki, 4 Nisan 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?

Survivor All Star’da elenen düello sonrası belli oldu: O isim şok etti! Survivor’da kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da 4 Nisan perşembe günü eleme düellosundan önce kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Survivor ödül oyununda karşı karşıya geldi. 6-3'lük skorla ödül MAVİ TAKIM'ın oldu.

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Survivor All Star’da elenen düello sonrası belli oldu: O isim şok etti! Survivor’da kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

  • HAKAN
  • SERCAN
  • POYRAZ
  • ÖZGÜR
Survivor All Star’da elenen düello sonrası belli oldu: O isim şok etti! Survivor’da kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ

Düelloda ilk eşleşme Özgür ve Hakan arasında oldu. İkinci eşleşme ise Poyraz ve Sercan. İki eşleşmeden galip ayrılan isimler potadan adını sildirirken kaybedenler final etabına çıkıyor.

Final etabında Poyraz ve Hakan yarıştı.

Survivor All Star’da elenen düello sonrası belli oldu: O isim şok etti! Survivor’da kim elendi, kim gitti?

4 NİSAN SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim POYRAZ oldu.

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