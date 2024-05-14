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Haberler Galeri Emniyet Teşkilatı’ndaki 'gizli' yapılanma! CHP'li Murat Bakan'la irtibatlı personeller kim?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 10:48

Emniyet Teşkilatı’ndaki 'gizli' yapılanma! CHP'li Murat Bakan'la irtibatlı personeller kim?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla itibarsızlaştırmaya çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın, memur ve polislerin aralarında bulunduğu 61 personelle irtibatını SABAH gündeme getirdi. CHP'li Bakan'ın, Emniyet Teşkilatı içerisinde bir yapılanma içerisinde olduğu ve irtibatlı olan personellerin ise; "rüşvet, sahtecilik, gizli bilgileri yetkisiz kişilere açıklamak" gibi suçlardan adli ve idari soruşturma geçirmelerinin yanında terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle işlem görenlerin olduğu belirlendi.

ÖMER ÇETİN
Emniyet Teşkilatı’ndaki ’gizli’ yapılanma! CHP’li Murat Bakan’la irtibatlı personeller kim?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığından Sorumlu Gölge Kabine Üyesi Murat Bakan, sosyal medya ile görsel ve yazılı basın kuruluşları üzerinden Türk Polis Teşkilatını hedef alarak itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalarda bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın teşkilata yönelik yaptığı çalışmalarda; sivil memur ve polislerin aralarında bulunduğu 61 personelin CHP'li Bakan ile irtibatlı olduğunu belirledi.

Emniyet Teşkilatı’ndaki ’gizli’ yapılanma! CHP’li Murat Bakan’la irtibatlı personeller kim?

FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN İLE TOLGA ŞARDAN SAHİP ÇIKTI

Emniyet Teşkilatı'ndaki gizli yapılanmayı SABAH gündeme taşıması üzerine ilk sahip çıkan isimler; FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven ile T24'te yayımlanan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısıyla "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan şüpheli olarak tutuklanan ve ardından adli denetimle serbest bırakılan Tolga Şardan oldu. Tolga Şardan "CHP'li Bakan'la teması olanlar suçlu, ya iktidarla görüşenler" şeklinde yazısı ile algı yapmaya çalıştığı görülürken Cevheri Güven'de yayınladığı video ile CHP'li Bakan'a sahip çıktı.

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Emniyet Teşkilatı’ndaki ’gizli’ yapılanma! CHP’li Murat Bakan’la irtibatlı personeller kim?

CHP'Lİ BAKAN İLE İRTİBATLI PERSONELLER KİM?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın irtibatlı olan personeller oldukça dikkat çekti. CHP'li Bakan ile iletişimde olanların ağırlıkta sivil memurların olduğu tespit edildi. FETÖ- PKK terör örgütleri ile irtibat ve iltisaklı olma suçlarından soruşturma açılanlar ile rüşvet, sahtecilik, gizli bilgileri yetkisiz kişilere açıklamak gibi suçlardan adli ve idari dosyası olan personellerin olduğu belirlendi. Bunun yanında iletişimde olanların birçoğunun ise; borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getiren kişiler olduğu ortaya çıktı. Belirlenen personellerin sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatına yönelik yıpratıcı paylaşım ve yorumlar yaptıkları tespit edildi.

Emniyet Teşkilatı’ndaki ’gizli’ yapılanma! CHP’li Murat Bakan’la irtibatlı personeller kim?

EMNİYET TEŞKİLATINDAKİ TROL YAPILANMA

CHP'li Bakan'ın oluşturduğu yapılanmada yer alan personellerden bazılarının internet tabanlı iletişim uygulamalarında grup kurdukları ve bu gruplarda komiser, esnaf, hükümet karşıtı siyasiler ile öğretmenlerin olduğu ve sürekli olarak hükümete karşı propaganda yapıldığı tespit edildi. Yapılanma içerisinde yer alan bir trafik polisi ile vatandaş arasında geçen diyaloğun durumun vahametini gözler önüne serdi. Vatandaşın cezayı fazla bulması üzerine trafik polisinin; "Biz bilmeyiz sizin seçtiğiniz hükümet böyle karar vermiş. Bir daha oy verdiğiniz hükümeti iyi seçin" şeklinde cevap verdiği ve bu durumun CİMER'e şikâyet edildiği ve soruşturma açıldığı öğrenildi.

Emniyet Teşkilatı’ndaki ’gizli’ yapılanma! CHP’li Murat Bakan’la irtibatlı personeller kim?

"POLİSİN MİLLETVEKİLİYİM"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın sosyal medya üzerinden "Milletvekilli olduğum günden bugüne kadar polisin ve askerin özlük hakları için; polisin intiharına neden olan ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi için; ikinci şarkın kalkması, polisin insanca çalışması ve yaşaması için; amir tahakkümü görmemesi, sendikası olması ve her türlü soruşturmada yalnız kalmaması için mücadele ettim" şeklinde açıklamalar yaparak algı operasyonu yaptığı görüldü.

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