Emniyet Teşkilatı’ndaki ’gizli’ yapılanma! CHP’li Murat Bakan’la irtibatlı personeller kim?

Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
10:48
Emniyet Genel Müdürlüğü'nü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla itibarsızlaştırmaya çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın, memur ve polislerin aralarında bulunduğu 61 personelle irtibatını SABAH gündeme getirdi. CHP'li Bakan'ın, Emniyet Teşkilatı içerisinde bir yapılanma içerisinde olduğu ve irtibatlı olan personellerin ise; "rüşvet, sahtecilik, gizli bilgileri yetkisiz kişilere açıklamak" gibi suçlardan adli ve idari soruşturma geçirmelerinin yanında terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle işlem görenlerin olduğu belirlendi.