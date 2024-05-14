Emniyet Teşkilatı’ndaki ’gizli’ yapılanma! CHP’li Murat Bakan’la irtibatlı personeller kim?

CHP'Lİ BAKAN İLE İRTİBATLI PERSONELLER KİM?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın irtibatlı olan personeller oldukça dikkat çekti. CHP'li Bakan ile iletişimde olanların ağırlıkta sivil memurların olduğu tespit edildi. FETÖ- PKK terör örgütleri ile irtibat ve iltisaklı olma suçlarından soruşturma açılanlar ile rüşvet, sahtecilik, gizli bilgileri yetkisiz kişilere açıklamak gibi suçlardan adli ve idari dosyası olan personellerin olduğu belirlendi. Bunun yanında iletişimde olanların birçoğunun ise; borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getiren kişiler olduğu ortaya çıktı. Belirlenen personellerin sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatına yönelik yıpratıcı paylaşım ve yorumlar yaptıkları tespit edildi.