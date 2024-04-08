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Haberler Galeri HALKA ARZ TAKVİMİ 8-19 Nisan 2024: Bir yeni şirket kabul aldı! SPK bülteni ile halka arzı onaylanan şirketler
Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:26 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 00:26

HALKA ARZ TAKVİMİ 8-19 Nisan 2024: Bir yeni şirket kabul aldı! SPK bülteni ile halka arzı onaylanan şirketler

Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım bu hafta itibarıyla halka razı onaylandı. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 7-19 Nisan 2024...

HALKA ARZ TAKVİMİ 8-19 Nisan 2024: Bir yeni şirket kabul aldı! SPK bülteni ile halka arzı onaylanan şirketler

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 7-19 Nisan tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 7-19 Nisan halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ 8-19 Nisan 2024: Bir yeni şirket kabul aldı! SPK bülteni ile halka arzı onaylanan şirketler

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Rönesans Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 135 TL olarak açıklandı.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 8-19 Nisan 2024: Bir yeni şirket kabul aldı! SPK bülteni ile halka arzı onaylanan şirketler

RÖNESANS GAYRİMNEKUL KAÇ LOT VERİR?

Rönesans GYO toplamda 33,357,450 LOT dağıtacak. Bireysel yatırımcıya dağıtılacak lot miktarı katılımcıya göre şekillenecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ 8-19 Nisan 2024: Bir yeni şirket kabul aldı! SPK bülteni ile halka arzı onaylanan şirketler

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Şirketin halka arz tarihleri 17-18-19 Nisan olarak açıklandı.

HALKA ARZ TAKVİMİ 8-19 Nisan 2024: Bir yeni şirket kabul aldı! SPK bülteni ile halka arzı onaylanan şirketler

RÖNESANS GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Şirketin yayınlayacağı izahnamede ile katılım endeksine uygunluğu netlik kazanacak.

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