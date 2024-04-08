HALKA ARZ TAKVİMİ 8-19 Nisan 2024: Bir yeni şirket kabul aldı! SPK bülteni ile halka arzı onaylanan şirketler

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 7-19 Nisan tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 7-19 Nisan halka arz takvimi