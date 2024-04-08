Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
00:26
HALKA ARZ TAKVİMİ 8-19 Nisan 2024: Bir yeni şirket kabul aldı! SPK bülteni ile halka arzı onaylanan şirketler
Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım bu hafta itibarıyla halka razı onaylandı. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 7-19 Nisan 2024...