İYİ Parti’de sular durulmuyor! İhraç istemiyle disipline sevk edilen Günay Kodaz: Hodri meydan!

Seçimlerin ardından gerçekleştirilen kurultayda yeniden genel başkan seçilen Akşener, parti içerisinde kendisine muhalif sesleri susturmak için harekete geçti. Akşener, dün aralarında İYİ Parti'nin kurucularından olan 6 ismi ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk etti. Kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerden Günay Kodaz, bu karara tepki gösterdi. "Biz yangına körükle gitmiyoruz ama birileri elinde benzin bidonu yangına benzin döküyor" diyen Kodaz, "Dağdan topladıkları ile bağdakileri kovmaya çıkmışlar. Hodri meydan!" açıklamasında bulundu.