İYİ Parti’de sular durulmuyor! İhraç istemiyle disipline sevk edilen Günay Kodaz: Hodri meydan!

ONUR MADALYASIDIR

Kodaz, paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Hatalı kararlarına hatalı dediğim için ise ve Genel Başkan Adayı olarak adım geçtiği içinse bu sevk benim için onur madalyasıdır. Partimdeyim ve beni disipline sevk edenlerin her kararı da tartışılacak bu süreçte bağımsız yargı önünde ve Türk milleti huzurunda!"

