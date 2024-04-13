Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm izle yayında! TRT 1 dizi izle ekranı ile Kara Ağaç Destanı yeni bölüm tek parça

KARA AĞAÇ DESTANI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ile Sultan, Merdo'yu kurtarmak için aşklarından aldıkları güçle büyük bir mücadeleye soyunurlar. İkilinin yakınlaşması Asiye ile Raziye için er ya da geç sırrın açığa çıkması anlamına gelmektedir.