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Haberler Galeri Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm izle yayında! TRT 1 dizi izle ekranı ile Kara Ağaç Destanı yeni bölüm tek parça
Giriş Tarihi: 13.04.2024 00:08 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 00:08

Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm izle yayında! TRT 1 dizi izle ekranı ile Kara Ağaç Destanı yeni bölüm tek parça

Kara Ağaç Destanı son bölüm TRT 1 ile takip ediliyor. 7. Bölümü ile 12 Nisan 2024 Cuma akşamı izleyicisi ile buluşan dizide, bu hafta heyecan dorukta. Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, ve Merih Öztürk gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide bu hafta olacaklar merak konusu. İşte, Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm izle ekranı ile yeni bölüme dair merak edilenler!

Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm izle yayında! TRT 1 dizi izle ekranı ile Kara Ağaç Destanı yeni bölüm tek parça

Kara Ağaç Destanı son bölüm izle gündemde. TRT 1 dizi izle ekranı ile sevilen yapım yakından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Farklı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile çok sevilen dizi yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. İşte, Kara Ağaç Destanı 7. bölüm izle tek parça, kesintisiz ve HD seçenekleri TRT 1 resmi internet sitesinde!

Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm izle yayında! TRT 1 dizi izle ekranı ile Kara Ağaç Destanı yeni bölüm tek parça

KARA AĞAÇ DESTANI

Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker'in yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı'nın 7. bölüm, 12 Nisan saat 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor.

İşte, dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-agac-destani

https://www.youtube.com/@karaagacdestanitrt

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Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm izle yayında! TRT 1 dizi izle ekranı ile Kara Ağaç Destanı yeni bölüm tek parça

KARA AĞAÇ DESTANI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ile Sultan, Merdo'yu kurtarmak için aşklarından aldıkları güçle büyük bir mücadeleye soyunurlar. İkilinin yakınlaşması Asiye ile Raziye için er ya da geç sırrın açığa çıkması anlamına gelmektedir.

Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm izle yayında! TRT 1 dizi izle ekranı ile Kara Ağaç Destanı yeni bölüm tek parça

İki anne, çocuklarını korumak için onları birbirlerinden ayırmaya karar verir. Asiye bunun üzerine, ailesiyle birlikte Devranoğlu Konağı'na bir ziyaret gerçekleştirir.

Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm izle yayında! TRT 1 dizi izle ekranı ile Kara Ağaç Destanı yeni bölüm tek parça

Ömer, Sultan ve Gülnaz'ın gayretleriyle mahkemeye sunulan yeni delil, Merdo için umut ışığı olur. Latif Bey ise bu hamleler karşısında boş durmaz.

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