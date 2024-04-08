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Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 08:39

REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Teşkilat, Galatasaray-Fenerbahçe maçı, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor All Star gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 7 Nisan 2024 Pazar sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre Pazar akşamı Korkusuz Korkak, Titanik, Prestij Meselesi, Tokatçı, Survivor All Star, Kim Milyoner Olmak İster ve Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, dünün reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

7 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları saat 10.00'dan sonra belli olacak.

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REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
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