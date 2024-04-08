Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
08:39
REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Teşkilat, Galatasaray-Fenerbahçe maçı, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor All Star gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 7 Nisan 2024 Pazar sonuçları!