REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre Pazar akşamı Korkusuz Korkak, Titanik, Prestij Meselesi, Tokatçı, Survivor All Star, Kim Milyoner Olmak İster ve Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, dünün reyting sonuçları!