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Haberler Galeri Son dakika | CHP'de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu'na ne söyledi?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 07:54

Son dakika | CHP'de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu'na ne söyledi?

Son dakika haberler: Seçimi kaybettiklerinin ertesi gününden başlamak koşuluyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sallayan Ekrem İmamoğlu'nu susturma çalışmaları bir kez daha başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin kucaklaşma görüntüleri servis edilirken görüşmede kalpten bir mutabakata varılmadığı ise koltuğu isteyen Ekrem İmamoğlu'nun yüzünden okunuyordu. Peki görüşmede neler yaşandı ve CHP Genel Başkanlığını isteyen İmamoğlu Ahlatlıbel'den nasıl ayrıldı?

MURATHAN YILDIRIM
Son dakika | CHP’de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu’na ne söyledi?

Son dakika CHP haberleri: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazanlar kaynamaya devam ediyor. 28 Mayıs hezimeti sonrası genel merkeze isyan bayrağı açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün Ankara'da bir araya geldi.

Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu seçim döneminde baba-oğul tiyatrosu oynadıkları CHP Genel Başkanı'na neler söyledi? Kılıçdaroğlu'nun buna yanıtı ne oldu? İşte Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de koltuk savaşını soğuk bir müzakere sürecine dönüştürdüğü o görüşmenin ayrıntıları...

Son dakika | CHP’de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu’na ne söyledi?

ZORAKİ TEBESSÜM, GERGİN HALLER

Gazetecileri atlatarak Ahlatlıbel'de görüşen ikili, 2 saatlik toplantı sonrası gergin halleri ve zoraki tebessüm edercesine verdikleri fotoğrafla gündem oldu.

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Son dakika | CHP’de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu’na ne söyledi?

KOLTUKTA "DEĞİŞİM" TALEBİ GİZLİ GÖRÜŞMEYİ GETİRDİ

CHP'de "değişim" hareketinin öncüsü haline gelen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine dün bir kez daha Ankara'ya geldi. Medya üzerinden birbirlerine sert mesajlar gönderen ikili arasındaki görüşmenin saat 10.30'da genel merkezde başlaması bekleniyordu.

Son dakika | CHP’de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu’na ne söyledi?

PARTİ İÇİ KRİZ ELE ALINDI

Gazetecilerden kaçarcasına saat 10.00 sıralarında Ahlatlıbel'de toplantıya başlayan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, 2 saat boyunca parti içindeki yönetsel krizi ele aldı.

Son dakika | CHP’de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu’na ne söyledi?

GERGİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeye damga vuran olay ise toplantı sonunda yaşandı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu kapıya birlikte çıkıp tebessüm ederek gazetecileri selamladı, ardından da tokalaştı. Fotoğraflarda samimi gözüken o anlar, kamera kayıtlarında ise bambaşka bir görüntüye büründü.

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