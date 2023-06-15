Son dakika | CHP’de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu’na ne söyledi?

Son dakika CHP haberleri: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazanlar kaynamaya devam ediyor. 28 Mayıs hezimeti sonrası genel merkeze isyan bayrağı açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün Ankara'da bir araya geldi.

Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu seçim döneminde baba-oğul tiyatrosu oynadıkları CHP Genel Başkanı'na neler söyledi? Kılıçdaroğlu'nun buna yanıtı ne oldu? İşte Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de koltuk savaşını soğuk bir müzakere sürecine dönüştürdüğü o görüşmenin ayrıntıları...