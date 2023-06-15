Giriş Tarihi: 15.06.2023 07:54
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
07:54
Son dakika | CHP'de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu'na ne söyledi?
Son dakika haberler: Seçimi kaybettiklerinin ertesi gününden başlamak koşuluyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sallayan Ekrem İmamoğlu'nu susturma çalışmaları bir kez daha başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin kucaklaşma görüntüleri servis edilirken görüşmede kalpten bir mutabakata varılmadığı ise koltuğu isteyen Ekrem İmamoğlu'nun yüzünden okunuyordu. Peki görüşmede neler yaşandı ve CHP Genel Başkanlığını isteyen İmamoğlu Ahlatlıbel'den nasıl ayrıldı?