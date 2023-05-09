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Haberler Galeri Son dakika | İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği: Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar
Giriş Tarihi: 09.05.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 09:06

Son dakika | İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği: Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Son dakika petrol haberleri: Türkiye Şehit Aybüke Yalçın sahasında tarihin en büyük ve kaliteli petrol rezervini buldu. Buna karşın dezenformasyon yapmaya çalışan çevrelere en yetkili isimden cevap geldi. Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin muhalefetin petrol ve doğalgaz keşiflerine yönelik iftiralarına karşın "TPAO, Geçtiğimiz yıl 6,1 milyar dolar ciro üretti; kamuda bir numaralı sırada, özel sektörde de bir numaralı sırada. 6.1 milyar doları su satarak kazanmadık" dedi. Diğer yandan Gabar'daki petrol keşfinin ilk adımlarını atarak Türkiye'nin enerjide bağımsızlık serüvenini başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın kitabında o dönemi anlattığı satırlar yeniden gündem oldu.

BARIŞ ŞİMŞEK
Son dakika | İşte Türkiye’nin petrol üretimi gerçeği: Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Son dakika yerli petrol haberleri: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, muhalefetin petrol ve doğalgaz keşiflerinin bir seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki iftiralarına yanıt verdi. Bilgin, "TPAO, Geçtiğimiz yıl 6,1 milyar dolar ciro üretti; kamuda bir numaralı sırada, özel sektörde de bir numaralı sırada. Biz 6,1 milyar doları su satarak elde etmedik" dedi.

Son dakika | İşte Türkiye’nin petrol üretimi gerçeği: Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Yeni keşfedilen ve Şehit Aybüke Yalçın'ın adının verildiği petrol kuyusunun vana açılış töreni için Şırnak'ta bulunan Bilgin, bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. Petrol ve doğalgaz keşiflerinin seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki eleştirilerine cevap veren Bilgin, "Türkiye'nin geçmiş dönemde yaptığı en yüksek üretimi yaptık da bu ciroyu gerçekleştirdik.

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Son dakika | İşte Türkiye’nin petrol üretimi gerçeği: Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Bu, siyasi midir, değil midir? Kasamıza giren dolar hiç siyasi vesaire değil. Bayağı bir dolar. Birisi 'Üretiminiz arttı' dediğinde, 'Hadi canım, sen seçim için söylüyorsun bunu' demek doğru değil. Sizi kasaya götüreyim, bir kapağını bir açsınlar, içeride 6.1 milyar dolar var" dedi.

Son dakika | İşte Türkiye’nin petrol üretimi gerçeği: Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

Türkiye Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi verilen petrol sahasında tarihindeki en büyük ve kaliteli rezervini keşfetmiş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde duyurusunu yapmıştı.

Son dakika | İşte Türkiye’nin petrol üretimi gerçeği: Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

"YURT DIŞINDA DA ARIYORUZ AMA YURT İÇİNDE BULMAYI DAHA ÇOK SEVİYORUZ"

TPAO'nun yurt dışında da faaliyetlerinin bulunduğunu belirten Bilgin, "Uluslararası projelerde de ortaklıklarımız var. Azerbaycan'da, Rusya'da, Irak'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Libya'da projelerimiz var. Dünyanın her tarafında petrol ve doğalgaz arıyoruz. Malezya ile bir görüşme içerisindeyiz. Aynı şekilde Brezilya'yla bir görüşme içerisindeyiz. Şu anda Azerbaycan'dan, Irak'tan, Rusya'dan toplam üretimimiz 110 bin varil. Yani, bir Aybüke Yalçın.

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