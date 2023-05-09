Giriş Tarihi: 09.05.2023 07:45
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
09:06
Son dakika | İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği: Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar
Son dakika petrol haberleri: Türkiye Şehit Aybüke Yalçın sahasında tarihin en büyük ve kaliteli petrol rezervini buldu. Buna karşın dezenformasyon yapmaya çalışan çevrelere en yetkili isimden cevap geldi. Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin muhalefetin petrol ve doğalgaz keşiflerine yönelik iftiralarına karşın "TPAO, Geçtiğimiz yıl 6,1 milyar dolar ciro üretti; kamuda bir numaralı sırada, özel sektörde de bir numaralı sırada. 6.1 milyar doları su satarak kazanmadık" dedi. Diğer yandan Gabar'daki petrol keşfinin ilk adımlarını atarak Türkiye'nin enerjide bağımsızlık serüvenini başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın kitabında o dönemi anlattığı satırlar yeniden gündem oldu.