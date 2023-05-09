Son dakika | İşte Türkiye’nin petrol üretimi gerçeği: Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

"YURT DIŞINDA DA ARIYORUZ AMA YURT İÇİNDE BULMAYI DAHA ÇOK SEVİYORUZ"

TPAO'nun yurt dışında da faaliyetlerinin bulunduğunu belirten Bilgin, "Uluslararası projelerde de ortaklıklarımız var. Azerbaycan'da, Rusya'da, Irak'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Libya'da projelerimiz var. Dünyanın her tarafında petrol ve doğalgaz arıyoruz. Malezya ile bir görüşme içerisindeyiz. Aynı şekilde Brezilya'yla bir görüşme içerisindeyiz. Şu anda Azerbaycan'dan, Irak'tan, Rusya'dan toplam üretimimiz 110 bin varil. Yani, bir Aybüke Yalçın.