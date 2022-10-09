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Haberler Galeri Son dakika | Kabine toplanıyor; TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için gözler Başkan Erdoğan'da
Giriş Tarihi: 09.10.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 15:09

Son dakika | Kabine toplanıyor; TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için gözler Başkan Erdoğan'da

Son dakika habine toplantısı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin yoğun bir gündemle çalışmaya başladığı Ekim ayı için ilk Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Bakanlara toplanma talimatı verdi. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda siyaseti ilgilendiren önemli başlıklar yer alacak. Başörtüsü düzenlemesinden TOKİ kampanyalarına, ekonomideki diğer tedbirlerden terörle mücadeleye birçok konu Kabine Toplantısı masasında olacak.

Son dakika | Kabine toplanıyor; TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için gözler Başkan Erdoğan’da

Son dakika kabine toplantısı haberleri: Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nun gündemi oldukça yoğun. Son haftaya damga vuran başörtüsüne anayasal çözüm ve TOKİ'de ikinci aşama arsa satışları da masadaki konulardan. İşte Kabine toplantısına ve gündemine ilişkin detaylar...

Son dakika | Kabine toplanıyor; TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için gözler Başkan Erdoğan’da

BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA ANAYASAL ÇÖZÜM

Başörtüsü anayasada nasıl yer alacak? Kulislerde konuşulan seçenek ortaya çıkarken, teklif üzerinde süren çalışmaların yarın kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası 'İlk evim ilk iş yerim' projesiyle ilgili de yeni detayları açıklayacağı öğrenildi.

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Son dakika | Kabine toplanıyor; TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için gözler Başkan Erdoğan’da

'İlk evim ilk iş yerim' projesi ve başörtüsü teklifiyle ilgili çalışmalar sürerken gözler yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Kritik kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Başörtüsü teklifiyle ilgili çalışmalar sürüyor. İşte Ankara'daki son gelişmeler ve kabine gündemi;

Son dakika | Kabine toplanıyor; TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için gözler Başkan Erdoğan’da

HUKUKÇULAR ÇALIŞTI

Çalışmalar geçtiğimiz hafta içerisinde başladı. AK Parti'nin hukukçu kurmayları bir araya gelerek bir çerçeve oluşturdu.

Son dakika | Kabine toplanıyor; TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için gözler Başkan Erdoğan’da

KRİTİK TOPLANTI

Bugün yine Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti Anayasa Komisyonu üyeleri bir araya gelerek anayasa değişikliğinin nasıl olacağına dair çerçeveyi belirleyecek.

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