Son dakika | Kabine toplanıyor; TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için gözler Başkan Erdoğan’da

Son dakika kabine toplantısı haberleri: Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nun gündemi oldukça yoğun. Son haftaya damga vuran başörtüsüne anayasal çözüm ve TOKİ'de ikinci aşama arsa satışları da masadaki konulardan. İşte Kabine toplantısına ve gündemine ilişkin detaylar...