Giriş Tarihi: 09.10.2022 15:09
Güncelleme Tarihi: 09.10.2022
15:09
Son dakika | Kabine toplanıyor; TOKİ kampanyası ve Anayasa düzenlemesi için gözler Başkan Erdoğan'da
Son dakika habine toplantısı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin yoğun bir gündemle çalışmaya başladığı Ekim ayı için ilk Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Bakanlara toplanma talimatı verdi. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda siyaseti ilgilendiren önemli başlıklar yer alacak. Başörtüsü düzenlemesinden TOKİ kampanyalarına, ekonomideki diğer tedbirlerden terörle mücadeleye birçok konu Kabine Toplantısı masasında olacak.