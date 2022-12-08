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Haberler Galeri Son dakika | Ve düğüm çözülüyor; ABD'den flaş F-16 açıklaması
Giriş Tarihi: 08.12.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 07:16

Son dakika | Ve düğüm çözülüyor; ABD'den flaş F-16 açıklaması

Son dakika haberler: Amerika ile yaşanan F-16 konusundaki görüşmeler konusunda düğüm çözülüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada sorunun aşıldığını ima eden ve Türkiye'ye olan borçlarını F-16'larla ödeyeceklerini ima etti. Prince açıklamasında terörle mücadele konusundaki durumu "Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için haklı ihtiyaçları" olarak niteledi

AA
Son dakika | Ve düğüm çözülüyor; ABD’den flaş F-16 açıklaması

Son dakika haberler: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin, ABD'nin, önemli NATO müttefiki Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olduğunu söyledi.

Son dakika | Ve düğüm çözülüyor; ABD’den flaş F-16 açıklaması

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price'a, Türkiye'ye F-16 satışlarına getirilmek istenen kısıtlayıcı koşulların, savunma bütçesini de içeren 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan çıkarılması soruldu.

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Son dakika | Ve düğüm çözülüyor; ABD’den flaş F-16 açıklaması

Price, soruya şu yanıtı verdi:

ORTAKLIK VURGUSU

"Elbette Türkiye önemli bir NATO müttefiki, önemli bir güvenlik ortağıdır. Savunma kapasitelerimizin entegre edilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlu tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz.

Son dakika | Ve düğüm çözülüyor; ABD’den flaş F-16 açıklaması

"TÜRKİYE KADAR TERÖRE MARUZ KALAN BAŞKA BİR MÜTTEFİK YOK"

Hiçbir NATO müttefiki kendi topraklarında bizim Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla güvenlik alanındaki işbirliğimiz bizim için büyük önem taşıyor."

Son dakika | Ve düğüm çözülüyor; ABD’den flaş F-16 açıklaması

ERDOĞAN - BIDEN GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, yazın Madrid'de NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Price, daha alt seviyelerde de görüşmelerin olduğunu ve ABD Dışişlerinin Kongre ile bu konuyu konuştuğunu kaydetti.

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