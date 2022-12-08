Son dakika | Ve düğüm çözülüyor; ABD’den flaş F-16 açıklaması

ERDOĞAN - BIDEN GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, yazın Madrid'de NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Price, daha alt seviyelerde de görüşmelerin olduğunu ve ABD Dışişlerinin Kongre ile bu konuyu konuştuğunu kaydetti.