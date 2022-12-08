Giriş Tarihi: 08.12.2022 07:15
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
07:16
Son dakika | Ve düğüm çözülüyor; ABD'den flaş F-16 açıklaması
Son dakika haberler: Amerika ile yaşanan F-16 konusundaki görüşmeler konusunda düğüm çözülüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada sorunun aşıldığını ima eden ve Türkiye'ye olan borçlarını F-16'larla ödeyeceklerini ima etti. Prince açıklamasında terörle mücadele konusundaki durumu "Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için haklı ihtiyaçları" olarak niteledi