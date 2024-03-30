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Haberler Galeri Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları | YSK Çorlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:14

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları | YSK Çorlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Oy sonuçları YSK verileri ışığında takip edilirken Çorlu'da seçimi kim kazandı sorusu oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Oy sonuçları sabah.com.tr 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. Peki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri Çorlu seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı, hangi parti önde, kim kazandı? İşte, YSK secim sonuçları ve oy oranları son durum…

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları | YSK Çorlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. Peki, 31 Mart 2024 Çorlu seçimi kim kazandı, seçim sonucu açıklandı mı, hangi parti kazandı? İşte Çorlu yerel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları.

TEKİRDAĞ ÇORLU SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kahramanmaraş Elbistan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları | YSK Çorlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TEKİRDAĞ ÇORLU SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti Hakan Sunal

CHP Ahmet Sarıkurt

İYİ Parti Akın Yılmaz

DEM Parti Aycan Demir

Yeniden Refah Sabri Mandev

BBP İsmail Ceylan

Zafer Partisi Naim Söylemezoğlu

Çorlu Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları | YSK Çorlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TEKİRDAĞ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Tekirdağ'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ÇERKEZKÖY SEÇİM SONUÇLARI

ÇORLU SEÇİM SONUÇLARI

ERGENE SEÇİM SONUÇLARI

HAYRABOLU SEÇİM SONUÇLARI

KAPAKLI SEÇİM SONUÇLARI

MALKARA SEÇİM SONUÇLARI

MARAMARAEREĞLİSİ SEÇİM SONUÇLARI

MURATLI SEÇİM SONUÇLARI

SARAY SEÇİM SONUÇLARI

SÜLEYMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

ŞARKÖY SEÇİM SONUÇLARI

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları | YSK Çorlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TEKİRDAĞ ÇORLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Hakan Sunal, CHP Ahmet Sarıkurt, İYİ Parti Akın Yılmaz, DEM Parti Aycan Demir, Yeniden Refah Sabri Mandev, BBP İsmail Ceylan, Zafer Partisi Naim Söylemezoğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları | YSK Çorlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇORLU MAHALLELERİ

Alipaşa

Cemaliye

Cumhuriyet

Çobançeşme

Deregündüzlü

Esentepe

Hatip

Havuzlar

Hıdırağa

Hürriyet

Kazımiye

Kemalettin

Maksutlu

Muhittin

Nusratiye

Önerler

Reşadiye

Rumeli

Sarılar

Seymen

Silahtarağa

Şahpaz

Şeyhsinan

Türkgücü

Yenice

Zafer

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