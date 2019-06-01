İstanbul’da turist olma sırası sizde

Uzun bayram tatili için bir plan yapamamış, yazlık bir bölgeye ya da memleketinize gidememiş olabilirsiniz. Belki 10 gün tatil yapacak şanslı kesimin içinde bile olamayabilirsiniz. Çocuklarınız size sitem ediyor, gezmek dolaşmak istiyor olabilir. Bu sizin moralinizi bozmasın, krizi fırsata çevirmek için her zaman güzel fikirler vardır. İş temposundan göremediğiniz güzellikleri yaşamak için şehirde kalmak bir fırsat, kendi şehrinizde turist olma sırası sizde. Sizin için ailece gidebileceğiniz tarih, doğa, lezzet ve huzur dolu beş nokta seçtim.