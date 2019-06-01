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’da turist olma sırası sizde

Bayram tatilinde 'da kalacak olmak sizi üzmesin. Kendi şehrinizde turistolmayı deneyin ve ailenizle birlikte doğanın, tarihin ve eğlencenin tadını çıkarın

PINAR YILDIZ YÜKSEL
PINAR YILDIZ YÜKSEL Kültür Sanat galerileri
Giriş Tarihi: 01.06.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 10:06
İstanbul’da turist olma sırası sizde

Bayram tatilinde 'da kalacak olmak sizi üzmesin. Kendi şehrinizde turistolmayı deneyin ve ailenizle birlikte doğanın, tarihin ve eğlencenin tadını çıkarın

İstanbul’da turist olma sırası sizde

Uzun bayram tatili için bir plan yapamamış, yazlık bir bölgeye ya da memleketinize gidememiş olabilirsiniz. Belki 10 gün tatil yapacak şanslı kesimin içinde bile olamayabilirsiniz. Çocuklarınız size sitem ediyor, gezmek dolaşmak istiyor olabilir. Bu sizin moralinizi bozmasın, krizi fırsata çevirmek için her zaman güzel fikirler vardır. İş temposundan göremediğiniz güzellikleri yaşamak için şehirde kalmak bir fırsat, kendi şehrinizde turist olma sırası sizde. Sizin için ailece gidebileceğiniz tarih, doğa, lezzet ve huzur dolu beş nokta seçtim.

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İstanbul’da turist olma sırası sizde

BOĞAZKÖY ADEN TESİSLERİ

Cennetten bir köşe

İşte size bütün gününüzü geçirebileceğiniz bir tesis. Arnavutköy'de bulunan Boğazköy Aden Tesisleri çok büyük bir alanı içeriyor. Sabah kahvaltısı için gidip doğa yürüyüşü de yapabilirsiniz.

İstanbul’da turist olma sırası sizde

Çayınızı yudumlarken kuş seslerini duyacak ve muhtemelen buradan ayrılmak istemeyeceksiniz. Çocuklar için oyun alanları da var. Ancak en güzeli onların toprağa ve yeşile temas edebilecek olmaları. Özgürce koşup eğlenecekler...

İstanbul’da turist olma sırası sizde

Tesiste çok sayıda ahşap çardak, gölet, yapay şelaleler, hamak ve ahşap köprüler bulunuyor. Gün boyu vakit geçirmek için her şey düşünülmüş. Bir de mini bir hayvanat bahçesi var. Et yemekleri konusunda oldukça iddialılar...

Akşamüzeri açık havada ailenizle birlikte yapacağınız semaverde çay ya da közde kahve keyfi size unutulmaz anlar yaşatacak.

İstanbul’da turist olma sırası sizde

BAKIRKÖY BOTANİK PARKI

Şehrin ortasında huzurun adresi

Bayram tatilinde tenha iken, çoluk çocuk gidilebilecek güzel ve ulaşımı kolay bir yer Bakırköy Botanik Parkı.

İstanbul’da turist olma sırası sizde

Türkiye'nin en yüksek oyun kuleleri bu parkta bulunuyor.

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