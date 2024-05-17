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Haberler Galeri 16 yıldır el ele, göz göze! Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç güzel eşini yanından ayırmıyor!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:21

16 yıldır el ele, göz göze! Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç güzel eşini yanından ayırmıyor!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç daha önce de Yasak Elma dizisinde beğeni toplamıştı. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağıyor... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi...

16 yıldır el ele, göz göze! Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç güzel eşini yanından ayırmıyor!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tam bir aile babası! Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var. İşte 16 yıllık mutlu bir evlilikleri olan Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç...

16 yıldır el ele, göz göze! Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç güzel eşini yanından ayırmıyor!

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmaya devam ediyor.

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16 yıldır el ele, göz göze! Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç güzel eşini yanından ayırmıyor!

Ekranların ilgi ile takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i özel hayatıyla merak konusu oldu.

16 yıldır el ele, göz göze! Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç güzel eşini yanından ayırmıyor!

Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.

16 yıldır el ele, göz göze! Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç güzel eşini yanından ayırmıyor!

Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağıyor.

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