Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:21
16 yıldır el ele, göz göze! Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç güzel eşini yanından ayırmıyor!
Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç daha önce de Yasak Elma dizisinde beğeni toplamıştı. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağıyor... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi...