20 yaşındaki sevgilisi, Leonardo DiCaprio'yu aldattı

Çapkınlıklarıyla sık sık magazin gündeminde haber olan Leonardo DiCaprio, 20 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone'nin ihanetine uğradı. Hollywood'un en çapkın isimlerinden Leonardo Di Caprio'nun 20 yaşındaki sevgilisi tarafından aldatıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Gossip Cop adlı internet sitesinde çıkan haberde; Leonardo DiCaprio'nun, 20 yaşındaki Camila Morrone tarafından ihanete uğradığı bilgisine yer verildi. KARDASHİA'IN SEVGİLİSİYLE ALDATMIŞ Arjantinli genç modelin, 43 yaşındaki yıldızı Kourtney Kardashian'ın sevgilisi Younes Bendjima ile aldattığı iddia edildi. GÖZLER YAPACAKLARI AÇIKLAMADA Kaçamak yaptıkları konuşulan ikilinin konuyla ilgili yapacakları açıklama merakla bekleniyor.