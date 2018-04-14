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20 yaşındaki sevgilisi, 'yu aldattı

Giriş Tarihi: 14.04.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 15:46
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20 yaşındaki sevgilisi, 'yu aldattı
20 yaşındaki sevgilisi, Leonardo DiCaprio'yu aldattı

Çapkınlıklarıyla sık sık magazin gündeminde haber olan , 20 yaşındaki sevgilisi 'nin ihanetine uğradı.

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20 yaşındaki sevgilisi, 'yu aldattı
20 yaşındaki sevgilisi, Leonardo DiCaprio'yu aldattı

Hollywood'un en çapkın isimlerinden Leonardo Di Caprio'nun 20 yaşındaki sevgilisi tarafından aldatıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

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20 yaşındaki sevgilisi, 'yu aldattı
20 yaşındaki sevgilisi, Leonardo DiCaprio'yu aldattı

Gossip Cop adlı internet sitesinde çıkan haberde; 'nun, 20 yaşındaki tarafından ihanete uğradığı bilgisine yer verildi.

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20 yaşındaki sevgilisi, 'yu aldattı
20 yaşındaki sevgilisi, Leonardo DiCaprio'yu aldattı

KARDASHİA'IN SEVGİLİSİYLE ALDATMIŞ

Arjantinli genç modelin, 43 yaşındaki yıldızı Kourtney Kardashian'ın sevgilisi Younes Bendjima ile aldattığı iddia edildi.

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20 yaşındaki sevgilisi, 'yu aldattı
20 yaşındaki sevgilisi, Leonardo DiCaprio'yu aldattı

GÖZLER YAPACAKLARI AÇIKLAMADA

Kaçamak yaptıkları konuşulan ikilinin konuyla ilgili yapacakları açıklama merakla bekleniyor.

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20 yaşındaki sevgilisi, 'yu aldattı
20 yaşındaki sevgilisi, Leonardo DiCaprio'yu aldattı
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