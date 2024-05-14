Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
16:20
21 yıl önceki görüntülerini izleyen Hadise gözyaşlarını tutamadı...'Yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum'
Mehmet Dinçerler ile sadece 5 ay evli kalan Hadise, özel hayatının yanı sıra kariyerindeki yükselişiyle de çok konuşuluyor. 38 yaşındaki Hadise, son olarak 21 önceki görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika'da bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu. Yıllar önce yarışmacı olarak katıldığı programın kanalında şimdi jüri üyeliği yapan güzel ismin o halleri, sosyal medyada gündem oldu.