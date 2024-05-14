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Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:20

21 yıl önceki görüntülerini izleyen Hadise gözyaşlarını tutamadı...'Yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum'

Mehmet Dinçerler ile sadece 5 ay evli kalan Hadise, özel hayatının yanı sıra kariyerindeki yükselişiyle de çok konuşuluyor. 38 yaşındaki Hadise, son olarak 21 önceki görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika'da bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu. Yıllar önce yarışmacı olarak katıldığı programın kanalında şimdi jüri üyeliği yapan güzel ismin o halleri, sosyal medyada gündem oldu.

21 yıl önceki görüntülerini izleyen Hadise gözyaşlarını tutamadı...’Yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum’

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Hadise 2003 yılında Belçika'da düzenlenen Popstar yarışması "Idool"a katılarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, yarışmacı olarak katıldığı programın yayınlandığı kanalda ekrana gelen Sing Again adlı yarışmada jüri üyesi oldu.

21 yıl önceki görüntülerini izleyen Hadise gözyaşlarını tutamadı...’Yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum’

"GURUR DUYUYORUM"

Şarkıcı jüri üyesi olduğunu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile sevenlerine duyurdu. Hadise şu ifadeleri kullandı:

Ve uzun zamandır içimde yaşadığım heyecanımı sizinle paylaşmaktan gurur duyuyorum! Yıllar önce yarışmacı olarak yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum!

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21 yıl önceki görüntülerini izleyen Hadise gözyaşlarını tutamadı...’Yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum’

21 YIL ÖNCE KATILDI

Hadise'nin 21 yıl önce katıldığı müzik yarışması 3 Mayıs'ta ekranlarda izleyiciyle buluştu. Ünlü isme sürpriz yapıldı. Şimdilerde jüri koltuğunda oturan güzel isme, yıllar önce yarışmacıyken çekilen görüntüleri gösterildi.

21 yıl önceki görüntülerini izleyen Hadise gözyaşlarını tutamadı...’Yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum’

DUYGUSAL ANLAR

Yarışmadan sonra 2005'te ilk stüdyo albümü 'Sweat'i çıkaran ve müzik kariyerini Türkiye'de sürdüren Hadise Açıkgöz, eski görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. O görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

21 yıl önceki görüntülerini izleyen Hadise gözyaşlarını tutamadı...’Yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum’

Hadise 2005'te 'Stir me up' şarkısı ile Türkiye'de tanınmaya başlamıştı. Bu süreçten sonra Murat Açıkgöz, ablası Hülya Açıkgöz ile Hadise'nin mali işler ve yatırımlardan sorumlu kişiler olarak görev yapmaya başladı. Hadise'nin küçük kardeş, Derya Açıkgöz ise Hadise'nin modacısı, stil ve imaj danışmanı olarak görev almaya başladı.

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