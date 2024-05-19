36’lık güzel Sinem Kobal bu kez şaşırttı! Sinem Kobal’ın boyu…

Giriş Tarihi: 19.05.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
08:28
Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze yapımlarından tanıdığımız 36 yaşındaki Sinem Kobal, sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle iletişim kuruyor. Sinem Kobal 14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiş, bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti... Sinem Kobal'ın hayatını araştıranlar hakkındaki bu gerçeğe çok şaşırdı…