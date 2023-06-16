47'lik Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile arz-ı endam eyledi! "Buralar alev aldı"

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile havuz başından paylaştı! Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle parmak ısırtıyor. Kariyeri ve özel hayatı ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak zayıflama sırrı ile konuşulmuştu. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın sarı mayokinili havuz başı pozları hayranlarını mest etti. İşte Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın havuz başı pozları...