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Haberler Galeri 47'lik Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile arz-ı endam eyledi! "Buralar alev aldı"
Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 14:44

47'lik Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile arz-ı endam eyledi! "Buralar alev aldı"

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile havuz başından paylaştı! Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle parmak ısırtıyor. Kariyeri ve özel hayatı ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak zayıflama sırrı ile konuşulmuştu. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın sarı mayokinili havuz başı pozları hayranlarını mest etti. İşte Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın havuz başı pozları...

47’lik Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile arz-ı endam eyledi! Buralar alev aldı

Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği "Alanur" karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, havuz başı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti.

47’lik Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile arz-ı endam eyledi! Buralar alev aldı

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay eski fit günlerine geri döndü. Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı.

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47’lik Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile arz-ı endam eyledi! Buralar alev aldı

Dizideki tarzı ile beğenilen Nurgül Yeşilçay'ın mayokinili pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

47’lik Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile arz-ı endam eyledi! Buralar alev aldı

Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile havuz başından paylaştı!

47’lik Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile arz-ı endam eyledi! Buralar alev aldı

İşte Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın havuz başı pozları...

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