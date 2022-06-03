Giriş Tarihi: 03.06.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 10:58

5 gün önce evlenen Michele Cedolin'in mutluluğu yarım kaldı! Sihirli Annem'in Kerem'i acı haberle sarsıldı!

Bir dönemin popüler gençlik dizisi Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları şimdilerde büyüdü. Sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimlerden biri de dizide Kerem'i canlandıran Michele Cedolin. Geçtiğimiz aylarda ATV'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve elendiği sorunun ardından sevgilisi İrem Doğan'a evlenme teklifi eden Michele Cedolin, Ekim ayında sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu. Cedolin ile İrem Doğan, 5 gün önce de düğün yaptı. Düğünün ardından ünlü oyuncu, aldığı acı haberle ise derinden sarsıldı. Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin, babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.