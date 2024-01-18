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Haberler Galeri 52 yaşındaki İclal Aydın gençlik yıllarına geri döndü! “Bu zayıflığın sırrı ne?”
Giriş Tarihi: 18.01.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 12:27

52 yaşındaki İclal Aydın gençlik yıllarına geri döndü! “Bu zayıflığın sırrı ne?”

Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakteriyle karşımıza çıkan İclal Aydın, uzun bir aradan sonra takipçileri için paylaşım yaptı. İclal Aydın'ın usta oyunculuğunun yanı sıra fit haliyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda yazar olan İclal Aydın, son zamanlarda kitap yazmaya ağırlık verdi. İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtuldu. Aydın, sıkı bir diyetle adeta eridi. İclal Aydın'ın son halini görenler gençlik yıllarına geri döndüğünü söyledi. 52 yaşındaki İclal Aydın'ın düzgün fiziğine övgüler yağdı. İclal Aydın, güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte İclal Aydın'ın son hali...

52 yaşındaki İclal Aydın gençlik yıllarına geri döndü! “Bu zayıflığın sırrı ne?”

Sunucu, oyuncu, yazar İclal Aydın kendi romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi ile ekranlara dönmüştü. Diziden ayrılan İclal Aydın, yazarlığa ağırlık verdi. Uzun bir aradan sonra paylaşım yapan Aydın'ın güzelliği ve fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

52 yaşındaki İclal Aydın gençlik yıllarına geri döndü! “Bu zayıflığın sırrı ne?”

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak, Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakteri ile ekranlarda boy göstermişti.

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52 yaşındaki İclal Aydın gençlik yıllarına geri döndü! “Bu zayıflığın sırrı ne?”

Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu.

52 yaşındaki İclal Aydın gençlik yıllarına geri döndü! “Bu zayıflığın sırrı ne?”

İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta bir deri bir kemik kaldı.

52 yaşındaki İclal Aydın gençlik yıllarına geri döndü! “Bu zayıflığın sırrı ne?”

Pandemi döneminde birçok ünlü gibi kilo alan İclal Aydın değişimi ile dikkat çekiyor.

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