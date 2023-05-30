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Haberler Galeri Acun ılıcalı 54. yaşını kutlamalara doyamadı! Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile özel kutlama yaptı
Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:21

Acun ılıcalı 54. yaşını kutlamalara doyamadı! Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile özel kutlama yaptı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Fenomen Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, mutlu ilişkisiyle düşman çatlatıyor. 4 kızı ve 1 de kız torun sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni yaşına merhaba dedi. 54 yaşına giren Acun Ilıcalı'yı bu özel gününde kızları, sevgilisi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Acun ılıcalı 54. yaşını kutlamalara doyamadı! Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile özel kutlama yaptı

Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Acun ılıcalı 54. yaşını kutlamalara doyamadı! Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile özel kutlama yaptı

2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı,kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ilıcalı, uzun süredir de bu birlikteliğini sürdürüyor.

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Acun ılıcalı 54. yaşını kutlamalara doyamadı! Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile özel kutlama yaptı

Futbola olan tutkusuyla bilinen ve hayalinin bir gün kulüp satın almak olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olmuştu.

Acun ılıcalı 54. yaşını kutlamalara doyamadı! Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile özel kutlama yaptı

Dört kızı bulunan ve en büyük kızı Banu Ilıcalı'dan bir kız çocuğu dedesi olan olan Acun Ilıcalı, yeni yaşına merhaba dedi.

Acun ılıcalı 54. yaşını kutlamalara doyamadı! Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile özel kutlama yaptı

Acun Ilıcalı için tam üç doğum günü pastası hazırlandı. Geniş bir arkadaş çevresi bulunan Acun Ilıcalı, birçok kez mum üfledi.

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