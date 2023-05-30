Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:21

Acun ılıcalı 54. yaşını kutlamalara doyamadı! Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile özel kutlama yaptı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Fenomen Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, mutlu ilişkisiyle düşman çatlatıyor. 4 kızı ve 1 de kız torun sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni yaşına merhaba dedi. 54 yaşına giren Acun Ilıcalı'yı bu özel gününde kızları, sevgilisi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.